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Na dvoch sídliskách v Poprade obnovili časť verejného osvetlenia
Významnou zmenou prešla aj Ulica Smetanova v Matejovciach.
Autor TASR
Poprad 3. septembra (TASR) - Na sídlisku Juh a v mestskej časti Matejovce v Poprade zmodernizovali časť verejného osvetlenia. Samospráva na sociálnej sieti uviedla, že nové moderné LED svietidlá prinášajú kvalitnejšie svetlo, nižšiu spotrebu energie i modernejší vzhľad verejného priestoru.
„Na Ulici L. Svobodu bolo osadených celkovo 75 moderných LED svietidiel na nových oceľových, obojstranne zinkovaných stožiaroch. Toto osvetlenie spĺňa aktuálne požiadavky na svetelno-technické parametre a celá sústava je realizovaná v prevedení Smart City, ktorá umožňuje jej diaľkové monitorovanie a ovládanie,“ uviedla radnica.
Významnou zmenou prešla aj Ulica Smetanova v Matejovciach. Pôvodné verejné osvetlenie, tvorené sodíkovými výbojkami, nahradilo úsporné LED osvetlenie nainštalované na nových, obojstranne zinkovaných stožiaroch. Súčasťou riešenia je aj nové osvetlenie prepojovacieho chodníka medzi Ulicami Allendeho a Smetanovou, ktoré prispeje k vyššej bezpečnosti a komfortu chodcov.
„Modernizácia verejného osvetlenia je ďalším krokom k energeticky efektívnejšiemu a bezpečnejšiemu mestu. V uvedených lokalitách je plánovaná ročná úspora energií až 80 percent, čo predstavuje takmer 50.000 KWh. Na moderné LED technológie budeme postupne prechádzať aj v ďalších častiach mesta nielen kvôli šetreniu financií, ale aj v záujme ochrany životného prostredia i vyššej bezpečnosti chodcov a účastníkov cestnej premávky,“ podotkol primátor Popradu Anton Danko.
„Na Ulici L. Svobodu bolo osadených celkovo 75 moderných LED svietidiel na nových oceľových, obojstranne zinkovaných stožiaroch. Toto osvetlenie spĺňa aktuálne požiadavky na svetelno-technické parametre a celá sústava je realizovaná v prevedení Smart City, ktorá umožňuje jej diaľkové monitorovanie a ovládanie,“ uviedla radnica.
Významnou zmenou prešla aj Ulica Smetanova v Matejovciach. Pôvodné verejné osvetlenie, tvorené sodíkovými výbojkami, nahradilo úsporné LED osvetlenie nainštalované na nových, obojstranne zinkovaných stožiaroch. Súčasťou riešenia je aj nové osvetlenie prepojovacieho chodníka medzi Ulicami Allendeho a Smetanovou, ktoré prispeje k vyššej bezpečnosti a komfortu chodcov.
„Modernizácia verejného osvetlenia je ďalším krokom k energeticky efektívnejšiemu a bezpečnejšiemu mestu. V uvedených lokalitách je plánovaná ročná úspora energií až 80 percent, čo predstavuje takmer 50.000 KWh. Na moderné LED technológie budeme postupne prechádzať aj v ďalších častiach mesta nielen kvôli šetreniu financií, ale aj v záujme ochrany životného prostredia i vyššej bezpečnosti chodcov a účastníkov cestnej premávky,“ podotkol primátor Popradu Anton Danko.