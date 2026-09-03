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Na dvoch sídliskách v Poprade obnovili časť verejného osvetlenia

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Významnou zmenou prešla aj Ulica Smetanova v Matejovciach.

Autor TASR
Poprad 3. septembra (TASR) - Na sídlisku Juh a v mestskej časti Matejovce v Poprade zmodernizovali časť verejného osvetlenia. Samospráva na sociálnej sieti uviedla, že nové moderné LED svietidlá prinášajú kvalitnejšie svetlo, nižšiu spotrebu energie i modernejší vzhľad verejného priestoru.

Na Ulici L. Svobodu bolo osadených celkovo 75 moderných LED svietidiel na nových oceľových, obojstranne zinkovaných stožiaroch. Toto osvetlenie spĺňa aktuálne požiadavky na svetelno-technické parametre a celá sústava je realizovaná v prevedení Smart City, ktorá umožňuje jej diaľkové monitorovanie a ovládanie,“ uviedla radnica.

Významnou zmenou prešla aj Ulica Smetanova v Matejovciach. Pôvodné verejné osvetlenie, tvorené sodíkovými výbojkami, nahradilo úsporné LED osvetlenie nainštalované na nových, obojstranne zinkovaných stožiaroch. Súčasťou riešenia je aj nové osvetlenie prepojovacieho chodníka medzi Ulicami Allendeho a Smetanovou, ktoré prispeje k vyššej bezpečnosti a komfortu chodcov.

Modernizácia verejného osvetlenia je ďalším krokom k energeticky efektívnejšiemu a bezpečnejšiemu mestu. V uvedených lokalitách je plánovaná ročná úspora energií až 80 percent, čo predstavuje takmer 50.000 KWh. Na moderné LED technológie budeme postupne prechádzať aj v ďalších častiach mesta nielen kvôli šetreniu financií, ale aj v záujme ochrany životného prostredia i vyššej bezpečnosti chodcov a účastníkov cestnej premávky,“ podotkol primátor Popradu Anton Danko.
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