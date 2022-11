Na dvoch školách v Trnave vysadili staré odrody ovocných stromov

Trnava 24. novembra (TASR) - Trnava je v tomto roku jediné slovenské mesto, kde v projekte SadOVO na výsadbu starých a vzácnych odrôd ovocných stromov uspeli až dve školy. Vo štvrtok po desiatke drevín pribudlo v areáloch Základnej školy na Bottovej ulici a na Gymnáziu Jána Hollého.Projekt už päť rokov realizuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, od začiatku išlo o výsadbu prevažne jabloní a hrušiek, v aktuálnom ročníku ponuku rozšírili aj o ovocné kríky a iné ovocné stromy.uviedol koordinátor projektu František Cimerman.Každý rok prijme Živica do projektu desať slovenských škôl, rozhodujúcim kritériom je ich motivácia, akým spôsobom chcú sad využívať i ako sa oň v budúcnosti starať.povedal Cimerman. Spolu so žiakmi vysadili najmä vysokokmenné vzácne odrody, na základnej škole išlo o jablká odrody Ontário, Jonatán a Spartan a hrušky Magdalenka, Boscova fľaša, Naghinova, na gymnáziu sú už vysadené jablone Krasokvet žltý, Jonatán, Spartan, Sudetská reneta a hruška Williamsova.doplnil Cimerman.Jamy na vysádzanie pripravili žiaci, potom ich ovocinár Ľuboslav Kudláček z Bielych Karpát navigoval, ako sa správne vysádza.povedal. Staré odrody majú podľa Kudláčka pestrejšie chute.dodal.uviedla pedagogička Jana Chmúrová, ktorá na základnej škole projekt zastrešuje. Sad môže škola podľa nej využívať ako vonkajšiu učebňu, a to nielen na biológiu či chémiu, ale aj výtvarnú výchovu, matematiku či cudzie jazyky.doplnila.V tomto ročníku Živica vybrala na spoluprácu okrem Trnavy školy v Bratislave, Strážskom, Ľutine, Ždani, Slatine nad Bebravou, tiež Turie pri Žiline, Šárovce i Zlaté Moravce.