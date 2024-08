Na dvoch uliciach v Pezinku chcú vykonať vodozádržné opatrenia

Bratislava/Pezinok 13. augusta (TASR) - Mesto Pezinok hľadá zhotoviteľa revitalizácie spevnených plôch na Kupeckého a Zámockej ulici. Asfalt a štrk má nahradiť vodopriepustná dlažba, na mieste má pribudnúť aj zeleň. Vyplýva to z výzvy o predložení ponúk, ktorú v utorok zverejnili vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Predpokladaná hodnota investície je 360.880 eur. Revitalizácia sa má týkať plochy pri trhovisku na Kupeckého ulici a tiež plochy pri križovatke ulíc Kupeckého a Zámocká. Na oboch miestach má byť nový povrch vyspádovaný do existujúcich i novovytvorených vegetačných pásov zelene so stromovou výsadbou. "Počas stavebných úprav sa vymenia a doplnia chýbajúce obrubníky," dopĺňa mesto v opise predmetu zákazky.



Záujemcovia môžu ponuky predkladať do 4. septembra.