Na projekt Európske mesto kultúry pôjde z eurofondov 34 miliónov eur

Trenčín 10. novembra (TASR) - Na projekt Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) Trenčín 2026 pôjde približne 40 miliónov eur. Z eurofondov sa aktuálne čerpá suma 34 miliónov eur, spoluúčasť mesta a štátneho rozpočtu zvýši množstvo financií na 40 miliónov eur. Počas predstavenia programu EHMK Trenčín 2026 to povedal trenčiansky primátor Richard Rybníček.



"Financie zatiaľ ohrozené nie sú, ony existujú a naša pripravenosť je dobrá. Vylúčené nie je, že niektoré stavby budú prebiehať aj v roku 2026 (Zelený most). Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) a mesto Trenčín sú veľmi dobre pripravení na čerpanie a vieme pomôcť štátu i Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR s čerpaním aj na budúci rok. Predpokladáme, že budúci rok bude v meste z pohľadu rekonštrukcií 'veselý' a bude to v budúcom roku a v roku 2026 veľmi významne vidieť," poznamenal Rybníček.



Predseda TSK Jaroslav Baška si myslí, že 40-miliónový balík na projekt EHMK Trenčín 2026 bude málo. "Úlohou TSK a mesta Trenčín bude spoločne pýtať ďalšie finančné prostriedky na kapitálové investície. Pevne verím, že okrem tých 34 miliónov eur z eurofondov prídu ďalšie finančné prostriedky," zdôraznil Baška.