Na električenku možno v Bratislave cestovať i prímestskými autobusmi

V hlavnom meste sa v piatok začali rozsiahle dopravné obmedzenia.

Bratislava 16. februára (TASR) – Využiť verejnú dopravu v období rozsiahlych dopravných obmedzení v hlavnom meste vyzýva aj spoločnosť Slovak Lines, ktorá v Bratislavskom kraji zabezpečuje prímestskú autobusovú dopravu. Hovorkyňa spoločnosti Eva Vozárová pripomína, že v rámci Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK) môžu aj tí, ktorí sú držiteľmi predplatných cestovných lístkov pre cestovanie po Bratislave, na území mesta využiť nielen spoje MHD, ale aj prímestské autobusy.



"Pri nástupe do autobusu vodičovi povedia cieľovú zastávku, ku strojčeku priložia predplatný cestovný lístok a cestujú v rámci predplatného. Samozrejme, cestovať v našich autobusoch môžu aj na jednorazové lístky či na lístky zakúpené v aplikácii IDS BK," dodala Vozárová.



Uistila, že situáciu a záujem o cestovanie prímestskými autobusmi bude prepravca, spolu s Bratislavským samosprávnym krajom (BSK ) ako objednávateľom dopravy a spoločnosťou Bratislavská integrovaná doprava (BID), podrobne sledovať. "Sme pripravení spoje posilniť, v prípade potreby vieme zareagovať operatívne," ubezpečila Vozárová.



Hovorkyňa pripomenula, že dopravca je na chystané zmeny pripravený už od roku 2018, keď malo k začiatku rekonštrukcií a uzáverov prísť podľa pôvodných plánov. "Aj z toho dôvodu už minulý rok prišlo ku zmenám cestovných poriadkov v prímestskej doprave a k postupnému zvýšeniu spojov z obcí v blízkosti Bratislavy. K najvyššiemu nárastu spojov prišlo práve zo smerov Most pri Bratislave a Rovinka, ktorých sa obmedzenia najvýraznejšie dotknú,“ uviedla.



Flexibilne reagovať na vzniknutú situáciu a prípadne posilňovať spoje je pripravený aj Dopravný podnik Bratislava (DPB). Jeho hovorkyňa Adriana Volfová ozrejmila, že zvýšený záujem o cestovanie MHD na Gagarinovej ulici by mali pokryť voľné kapacity na týchto linkách. "Ich vyťaženosť bude podnik v každom prípade sledovať, a ak sa preukáže, že sú vyťažené, DPB spoje posilní,“ informovala Volfová.



Pripomenula, že 18. februára až do konca marca budú linky MHD 201, 202, 212, 75 a X72 jazdiť pre cestujúcich zadarmo. V súvislosti s očakávanými zvýšenými prepravnými nárokmi DPB od začiatku nového pracovného týždňa kapacitne posilní aj električkové linky číslo 8 a 9, premávajúce v Ružinove.



Na rozsiahle dopravné obmedzenia a sťaženú mobilitu v Bratislave zareagoval aj železničný prepravca RegioJet, ktorý od pondelka 18. februára zvyšuje kapacity vlakov, ktoré na trati Komárno - Bratislava premávajú v čase rannej špičky.



V hlavnom meste sa v piatok (15. 2.) o 20.00 h začali rozsiahle dopravné obmedzenia. Súvisia s výstavbou diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, konkrétne prestavbou mimoúrovňovej križovatky Prievoz a s výstavbou podzemného kruhového objazdu na rekonštruovanej časti ulice Mlynské nivy. V prípade Mlynských nív pôjde o obmedzenia rádovo v mesiacoch a pri D4 a R7 v rokoch. Magistrát i polícia upozorňujú, že Bratislavu čaká náročné obdobie, ktoré si bude vyžadovať veľa trpezlivosti. Prvý nápor na dopravu sa očakáva v pondelok (18. 2.).