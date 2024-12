Na električke Kométa opravili druhú prevodovku, čoskoro vyrazí na trať

Poprad 4. decembra (TASR) - Občianskemu združeniu (OZ) Tatranské historické električky (THE) z Popradu sa podarilo dokončiť opravu druhej prevodovky na Kométe. Tá tento rok oslavuje 111 rokov a na Tatranskú elektrickú železnicu by mala opäť vyraziť medzi sviatkami. Pre TASR to potvrdil riaditeľ OZ Ján Sabaka. Kométa sa pritom mala na trať po prestávke vrátiť už v lete, počas opravy druhej prevodovky však zistili ďalšie problémy.



"Síce nám to trvalo o čosi dlhšie, než sme predpokladali, ale výsledok stojí za to. Vyrobené a namontované sú nové ozubené kolesá, tlapové ložiská i ložiská nápravy, vymenili sme tiež valivé ložiská rotora staručkého elektromotora. Nastavili potrebné vôle, všetko dobre premazali a pred pár dňami vykonali aj skúšobné jazdy," uviedol Sabaka.



Kométa má dve hnacie nápravy, dva samostatné elektromotory, ktoré kolesá poháňajú cez dve prevodovky. Prvá z nich sa pokazila ešte pre dvomi rokmi, opravili ju a začiatkom tohto roka prišla na rad druhá. "Mysleli sme si, že už by nás nemalo nič prekvapiť, ale opak bol pravdou. Ložiská na trakčnom motore boli vo veľmi zlom stave, mali sme tam 'nesúososť' medzi osou elektromotora a osou dvojkolia. Keď sme vymenili ozubený veniec, pastorok, ložiská elektromotora a osové ložiská, tak sme pri zábehu zistili, že tá prevodovka hučí," vysvetlil Sabaka. Zároveň nedopadla dobre ani skúška otlačenia zubov na farbu. Prevodovka by tak nefungovala správne, rýchlo by sa opotrebovala a aj to bol dôvod, prečo električku nenasadili do prevádzky v lete a pokračovali v opravách.



Náklady na obnovu druhej prevodovky sa vyšplhali na približne 10.000 eur. Opravu hradili THE z vlastných zdrojov, z cestovného, dvoch percent z daní a pomohla aj Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry. Kométa má za sebou už niekoľko skúšobných jázd, ktoré zatiaľ podľa Sabaku dopadli dobre. Združenie by ju chcelo na trať nasadiť počas víkendov cez zimné prázdniny. Presné termíny zverejnia v najbližších dňoch.



"Keď opravujete historickú mašinku, alebo veterána, tak si nikdy nemôžete povedať, že už je naozaj všetko opravené, pretože tam, kde ste skončili, začínate zase z opačného konca. Veríme však, že v podvozkovej časti je už všetko opravené a že ozubené koleso, ktoré sme tam dali teraz, vydrží podobne ako predošlé, ďalších 100 rokov," uzavrel Sabaka.