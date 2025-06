Na električkovej trati v Petržalke boli zisťovacie konania úradov

Bratislava 12. júna (TASR) - Na novej električkovej trati v bratislavskej Petržalke prebiehali začiatkom týždňa zisťovacie konania stavebných úradov. Posledné z nich bolo v stredu (11. 6.). Stavebné úrady by mali následne vydať rozhodnutia potrebné pre prevádzku električky. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.



„Príslušné stavebné úrady by v nasledujúcom čase mali vydať rozhodnutia a po nadobudnutí ich právoplatnosti budeme môcť petržalskú električku spustiť do plnej prevádzky,“ skonštatoval Bubla s tým, že počas dvojdňových overovacích jázd sa zároveň nevyskytli žiadne problémy, ktoré by mali spochybniť pripravenosť trate na plnú prevádzku.



Dovtedy, kým bude električka spustená do prevádzky, bude podľa magistrátu trať kompletne stavebne aj organizačne pripravená. Teda aj so všetkými prístreškami, ktoré sa majú začať inštalovať v pondelok (16. 6.), chodníkmi, cyklochodníkom od Janíkovho dvora do centra mesta aj s prepojením Pajštúnskej ulice so zrekonštruovanou Jantárovou cestou, ku ktorému má prísť už najbližší víkend.



Na niektorých objektoch budú práce pokračovať aj po termíne spustenia električky, nebudú však priamo súvisieť s jej prevádzkou.



Výstavbu trate v úseku Jungmannova - Janíkov dvor začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Projekt je financovaný z eurofondov. Stavba od začiatku čelila viacerým problémom. Práce boli v minulosti aj dočasne výrazne utlmené. Očakávaný termín dokončenia trate sa už niekoľkokrát posúval. Mesto viackrát deklarovalo, že robí všetko pre to, aby bola trať do prevádzky spustená na jar 2025, následne sa spomínal prelom mája a júna. Aktuálne o presnom termíne nehovorí.