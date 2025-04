Na električkovej trati v Petržalke budú realizované technické skúšky

Bratislava 14. apríla (TASR) - Na električkovej trati v bratislavskej Petržalke budú v pondelok technicko-bezpečnostné skúšky. Uskutočnia sa v dvoch fázach. Informovalo o tom hlavné mesto na sociálnej sieti. Verejnosť prosí o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v okolí trate, rešpektovanie pokynov polície a pracovníkov, ako aj zákazu vstupu na stavbu.



„V prvej fáze, približne od 10.00 h do 13.00 h, budú preverené jazdné vlastnosti trate a správanie vozidla vo vysokej rýchlosti bez zastavenia,“ priblížilo mesto. Doplnilo, že električka počas skúšobnej jazdy nebude zastavovať ani na priecestiach, kde autá križujú električkovú trať.



So začiatkom o 22.00 h a predpokladaným koncom v utorok (15. 4.) o 6.00 h bude podľa mesta prebiehať druhá fáza, a to hlukové skúšky. „Počas nej sa budú merať hladiny hluku pri rôznych rýchlostiach vozidla. Meranie bude realizované v noci, aby boli zabezpečené čo najpresnejšie výsledky bez ruchov inej dopravy,“ uviedlo.



Ako dodalo, bezpečnosť na miestach, kde sa trať križuje s cestou či chodníkmi, zabezpečí mestská polícia a zhotoviteľ.