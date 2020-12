V Prešove prejazdili na elektrických kolobežkách 182.000 kilometrov

Prešov 9. decembra (TASR) - Za necelých päť mesiacov od spustenia služby využilo zdieľané elektrické kolobežky 12.000 ľudí v celom meste, ktorí na nich prejazdili celkovo 182.000 kilometrov. Prešovčanom kolobežky poslúžili zväčša na dochádzanie do práce. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.



"Prvých 164 zdieľaných elektrických kolobežiek začalo jazdiť po uliciach Prešova v júli tohto roka. Rozmiestnené boli na 45 miestach, aby boli ľahko dostupné pre čo najväčšiu skupinu ľudí. Pre veľký záujem neskôr pribudlo ďalších 90 kolobežiek," uviedol Tomek.



Ako ďalej povedal, kolobežky sú najvyhľadávanejšie v centre mesta a na väčších sídliskách.



"Veľmi často ich využívali obyvatelia sídliska Sekčov, z ktorého bolo uskutočnených najviac zo všetkých jázd. Ľudia najčastejšie využívali trasu cez Rusínsku, a taktiež z centra mesta na železničnú alebo autobusovú stanicu. Prejazdili spolu 182.000 kilometrov, čo sa rovná 110 okruhom okolo celého Slovenska. Z toho bolo 74 percent jázd kratších ako tri kilometre. Priemerná rýchlosť kolobežiek v teréne bola 11,2 kilometra za hodinu. Až 60 percent všetkých jázd užívatelia uskutočnili s cieľom dochádzania do práce. Najviac jázd bolo zaznamenaných medzi 17.00 a 20.00 h," doplnil Tomek.



Používanie elektrických kolobežiek má podľa Tomeka pozitívny vplyv aj na životné prostredie. "Vďaka kolobežkám sa v Prešove zabránilo približne 19.000 krátkym jazdám s palivom poháňaným vozidlom v roku 2020. Tieto kolobežky zároveň zamedzili úniku až 22 ton emisií CO2 do ovzdušia," skonštatoval.



Servis kolobežiek vrátane kontroly, údržby, zberu, distribúcie a nabíjania zabezpečuje ich prevádzkovateľ, súkromná spoločnosť. Mesto ich podľa Tomeka plánuje v spolupráci s ňou ponúkať aj v roku 2021.