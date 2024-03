Na energie vlani Kokava nad Rimavicou spotrebovala 175.000 eur

Kokava nad Rimavicou 10. marca (TASR) - V roku 2023 spotrebovala obec Kokava nad Rimavicou v Poltárskom okrese na energie 175.000 eur. V roku 2022 to bola suma 55.000 eur. TASR to povedal starosta Ján Chromek.



Dodal, že tento rozdiel bol vlani z časti krytý kompenzáciou od štátu a 60.000 eur dávala obec z vlastných zdrojov. Informoval, že najväčší deficit financií vo verejnej správe je hlavne otázka zvyšovanie cien energií. "Nie je to o podielových daniach. Pri tvorbe rozpočtu sme tak museli zvyšovať dane, či už za byty, domy, pozemky, i poplatok za komunálny odpad približne o 30 percent," objasnil. Pri bytoch to bolo zo sumy 0,20 na 0,26 eura za meter štvorcový. Odpad zvýšili z 25 eur na sumu 33 eur na rok a občana.



V oblasti investícií musí samospráva podľa starostu vychádzať z toho, aký má rozpočet. "Roky dozadu a aj pred pandémiou nového koronavírusu sme na tom boli finančne lepšie," potvrdil. Prvýkrát tak zvažujú, že ak na naplánované projekty nebudú mať vlastné zdroje, využijú úver. "Čaká nás aj výstavba domova sociálnych služieb pre 40 klientov, s ktorou by sme chceli v priebehu tohto roka začať," konštatoval s tým, že v súčasnosti pripravujú projektovú dokumentáciu.



Poznamenal, že v minulosti pri obnove zóny v obci robili aj parkovacie miesta na sídlisku Rovienka. "Kapacitne je podľa stavebného zákona dostatočné parkovanie, fyzicky je však miest pre autá nedostatok," vysvetlil. Problém je podľa neho aj pri rodinných domoch, ktoré sú okolo hlavných ciest, a ľudia na nich nechávajú odstavené svoje autá.