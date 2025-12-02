Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na evidencii vozidiel v Revúcej nie je pre poruchu možné vybaviť úkony

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Z uvedeného dôvodu momentálne nie je možné vybaviť evidenčné úkony v systéme evidencie vozidiel.

Autor TASR
Revúca 2. decembra (TASR) - Na oddelení evidencie vozidiel na polícii v Revúcej nie je možné pre technické problémy vybaviť úkony v systéme. Na odstránení poruchy sa pracuje. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

„Na Okresnom dopravnom inšpektoráte Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Revúcej na evidencii vozidiel došlo k nešpecifikovanej poruche v informačnom systéme evidencie vozidiel. Z uvedeného dôvodu momentálne nie je možné vybaviť evidenčné úkony v systéme evidencie vozidiel,“ uviedla polícia s tým, že na odstránení poruchy sa pracuje.
