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Na FAD STU v Bratislave sa koná letná Noc architektúry a dizajnu
Hlavnou prednáškou NAD 2026 bude úvaha jedného z našich najvýznamnejších architektov, pedagóga, hosťujúceho profesora a laureáta mnohých ocenení Ľubomíra Závodného.
Autor TASR
Bratislava 18. júna (TASR) - Fakulta architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity (FAD STU) v Bratislave je vo štvrtok dejiskom letnej Noci architektúry a dizajnu (NAD). Návštevníkom ponúkne prednášku o kvantovom urbanizme, úvahy o budúcnosti tradičných remesiel či zamyslenie sa nad príbehmi budov, ktoré sa píšu často náhodne, desiatky rokov po ich dokončení. Záujemcovia o budúcnosť architektúry a dizajnu si môžu od 16.00 h prísť pozrieť do otvorených ateliérov FAD študentské práce vytvorené počas letného semestra.
Ako ďalej informujú organizátori, program NAD sa začne dopoludnia 7. ročníkom doktorandskej konferencie FAD STU Point for Science. Vo formáte 180-sekundových výstupov priblížia mladí výskumníci výsledky svojej niekoľkoročnej práce spôsobom prístupným aj širšiemu publiku. Súčasťou tejto časti je prednáška Benjamina B. Olshina, interdisciplinárneho výskumníka a pedagóga, o tom, ako je možné uvažovať o remeslách a dizajne v budúcnosti. Olshin pôsobil na inštitúciách v USA a inde v oblastiach priemyselného dizajnu, výtvarného umenia, histórie a filozofie. Na Slovensku skúma v rámci Fulbrightovho štipendia drotárstvo ako dôležitý prienik priemyselných materiálov, tradičných remeselných prístupov, kultúrnej identity a predstáv o budúcnosti.
Popoludňajší program NAD otvorí vyhlasovanie víťazov Ceny dekana 2025/2026. Výstavu všetkých nominovaných prác si budú môcť návštevníci pozrieť v miestnosti 06 na prízemí školy.
Program NAD 2026 bude pokračovať v kotolni FAD symbolickou rozlúčkou s jedným z najvýznamnejších prednáškových projektov fakulty. „Reflexie architektúry od roku 2016 predstavili desiatky zahraničných architektov a architektiek, v rámci RA sa vydalo desať kníh s príspevkami prednášajúcich a s textami študentstva, na YouTube bolo uložených takmer 100 nahrávok prednášok,“ uvádza fakulta k projektu. Jeho záverečný desiaty ročník zavŕši diskusia. Súčasťou podujatia bude prezentácia publikácie Reflections on Architecture 2025.
Prednáškovú časť akcie otvorí v Aule Emila Belluša Cristiana Mazzoni, profesorka architektúry a urbanizmu na National Architectural School of Paris-Belleville. „Vo svojej akademickej a výskumnej práci sa dlhodobo venuje vzťahu architektúry, mesta, krajiny a súčasných transformačných procesov,“ približujú organizátori architektku a dizajnérku, ktorej prednáška ponúkne pohľad na mesto ako živý a prepojený systém.
Hlavnou prednáškou NAD 2026 bude úvaha jedného z našich najvýznamnejších architektov, pedagóga, hosťujúceho profesora a laureáta mnohých ocenení Ľubomíra Závodného. „Jeho prezentácie s názvom Príbehy domov bude jeho osobným pohľadom na architektúru cez čas, skúsenosť a život stavieb po ich dokončení,“ dodávajú organizátori.
Noc architektúry a dizajnu organizuje FAD STU v spolupráci so Študentskou platformou FAD STU.
Ako ďalej informujú organizátori, program NAD sa začne dopoludnia 7. ročníkom doktorandskej konferencie FAD STU Point for Science. Vo formáte 180-sekundových výstupov priblížia mladí výskumníci výsledky svojej niekoľkoročnej práce spôsobom prístupným aj širšiemu publiku. Súčasťou tejto časti je prednáška Benjamina B. Olshina, interdisciplinárneho výskumníka a pedagóga, o tom, ako je možné uvažovať o remeslách a dizajne v budúcnosti. Olshin pôsobil na inštitúciách v USA a inde v oblastiach priemyselného dizajnu, výtvarného umenia, histórie a filozofie. Na Slovensku skúma v rámci Fulbrightovho štipendia drotárstvo ako dôležitý prienik priemyselných materiálov, tradičných remeselných prístupov, kultúrnej identity a predstáv o budúcnosti.
Popoludňajší program NAD otvorí vyhlasovanie víťazov Ceny dekana 2025/2026. Výstavu všetkých nominovaných prác si budú môcť návštevníci pozrieť v miestnosti 06 na prízemí školy.
Program NAD 2026 bude pokračovať v kotolni FAD symbolickou rozlúčkou s jedným z najvýznamnejších prednáškových projektov fakulty. „Reflexie architektúry od roku 2016 predstavili desiatky zahraničných architektov a architektiek, v rámci RA sa vydalo desať kníh s príspevkami prednášajúcich a s textami študentstva, na YouTube bolo uložených takmer 100 nahrávok prednášok,“ uvádza fakulta k projektu. Jeho záverečný desiaty ročník zavŕši diskusia. Súčasťou podujatia bude prezentácia publikácie Reflections on Architecture 2025.
Prednáškovú časť akcie otvorí v Aule Emila Belluša Cristiana Mazzoni, profesorka architektúry a urbanizmu na National Architectural School of Paris-Belleville. „Vo svojej akademickej a výskumnej práci sa dlhodobo venuje vzťahu architektúry, mesta, krajiny a súčasných transformačných procesov,“ približujú organizátori architektku a dizajnérku, ktorej prednáška ponúkne pohľad na mesto ako živý a prepojený systém.
Hlavnou prednáškou NAD 2026 bude úvaha jedného z našich najvýznamnejších architektov, pedagóga, hosťujúceho profesora a laureáta mnohých ocenení Ľubomíra Závodného. „Jeho prezentácie s názvom Príbehy domov bude jeho osobným pohľadom na architektúru cez čas, skúsenosť a život stavieb po ich dokončení,“ dodávajú organizátori.
Noc architektúry a dizajnu organizuje FAD STU v spolupráci so Študentskou platformou FAD STU.