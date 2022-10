Na Fakulte sociálnych vied UCM funguje študentský ombudsman

Trnava 14. októbra (TASR) – Na Fakulte sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave zaviedla inštitút študentského ombudsmana. TASR o tom informoval prodekan pre komunikáciu, marketing a externé prostredie Andrej Kóňa.



Ako doplnil, študentský ombudsman je neutrálny konzultant, ktorý môže študentov usmerniť pri otázkach súvisiacich so štúdiom, ale im aj pomôcť pri riešení konfliktov či sťažností. "Taktiež pomáha pri uplatňovaní zásad rovnosti a začlenenia, ochrany dôstojnosti a rešpektovania a starostlivosti o práva študentov. Aby sa zabezpečila neutralita a nezávislosť tejto funkcie, podlieha priamo dekanovi fakulty," informoval Kóňa.



"Je dôležité, aby sa študenti mali na koho obrátiť v prípadoch, keď sú v ťažkej situácii, majú pred sebou neľahké rozhodnutie alebo zažijú nevhodnú situáciu. Preto som zriadil tento post mediátora medzi fakultou a študentmi," uviedol dekan fakulty Peter Horváth.



Ak študentský ombudsman zistí, že konkrétny prípad či postup nie je v súlade s platnou legislatívou, alebo že môže byť narušené riadne fungovanie fakulty, podnikne všetky potrebné kroky. Študentský ombudsman nemá žiadnu právomoc v otázkach študentských skúšok alebo hodnotenia. "Táto pozícia je cesta, ktorá pomôže študentom lepšie porozumieť procesom a postupom, ktoré na fakulte fungujú. Bude veľmi nápomocné, keď niekto prevedie študentov ich možnosťami a bude ich hlasom v riešení krízových alebo konfliktných situáciách" povedala predsedníčka Študentskej rady UCM Karin Lepetová.



Prvým študentským ombudsmanom sa stal denný doktorand Erik Urc, ktorý bol v čase vymenovania predsedom študentskej časti fakultného akademického senátu. Študenti ho môžu kontaktovať prostredníctvom e-mailu, alebo ho zastihnúť v kancelárii. "Študenti sa na mňa môžu obracať so svojimi problémami ohľadne štúdia, alebo v prípade, ak si myslia, že sú porušené ich práva. Nie každý má odvahu ísť so svojím problémom či sťažnosťou priamo na vedenie fakulty," povedal Urc.