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Na fakulte Univerzity Komenského sa koná MatFyz Connections 2026
Cieľom podujatia je prepojiť rôzne vedecké disciplíny, zdieľať aktuálne výskumné výsledky naprieč katedrami a podporiť vznik nových medziodborových spoluprác.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (FMFI UK) v Bratislave otvára svoje dvere širokej verejnosti, študentom, absolventom aj odborníkom z praxe. V stredu sa v jej priestoroch koná tretí ročník celofakultnej vedeckej konferencie MatFyz Connections 2026. TASR o tom informovala Anna Komová z FMFI UK.
Cieľom podujatia je prepojiť rôzne vedecké disciplíny, zdieľať aktuálne výskumné výsledky naprieč katedrami a podporiť vznik nových medziodborových spoluprác. Pripravený je celodenný program, ktorý zahŕňa prednášky domácich výskumníkov, prezentácie doktorandov, posterovú sekciu aj neformálne diskusie.
Kľúčovým bodom konferencie majú byť dve prednášky. Jaroslav Fabian z Univerzity v Regensburgu vystúpi s prednáškou na tému Elektróny v plochej krajine: Fyzika dvojrozmerných materiálov. Igor Farkaš z FMFI UK predstaví výskum v oblasti umelej inteligencie a robotiky. Počas dňa je pripravený aj ďalší program.
FMFI UK je známa svojimi excelentnými výsledkami v rôznych odboroch fyziky, matematiky a informatiky. Novou doménou excelentnosti na fakulte sa stala humanoidná robotika. Tím Igora Farkaša vyvíja v spolupráci s komerčnými partnermi softvér na báze umelej inteligencie, ktorý robí z robotov šikovných, dôveryhodných a bezpečných spoločníkov. „Čoraz populárnejším prístupom je poskytnúť robotom prístup k rozsiahlym jazykovým a multimodálnym modelom, čo im umožňuje zdediť obrovské množstvo vedomostí prostredníctvom jazyka. Alternatívou, inšpirovanou kognitívnym vývinom človeka, je nechať roboty postupne nadobúdať vedomosti prostredníctvom interakcie s fyzickým a sociálnym svetom,“ povedal Farkaš. Ako dodal, ich snahou je využiť výhody oboch prístupov a vytvárať roboty, ktoré sa vedia človeku prispôsobiť a spolupracovať na dennej báze.
Cieľom podujatia je prepojiť rôzne vedecké disciplíny, zdieľať aktuálne výskumné výsledky naprieč katedrami a podporiť vznik nových medziodborových spoluprác. Pripravený je celodenný program, ktorý zahŕňa prednášky domácich výskumníkov, prezentácie doktorandov, posterovú sekciu aj neformálne diskusie.
Kľúčovým bodom konferencie majú byť dve prednášky. Jaroslav Fabian z Univerzity v Regensburgu vystúpi s prednáškou na tému Elektróny v plochej krajine: Fyzika dvojrozmerných materiálov. Igor Farkaš z FMFI UK predstaví výskum v oblasti umelej inteligencie a robotiky. Počas dňa je pripravený aj ďalší program.
FMFI UK je známa svojimi excelentnými výsledkami v rôznych odboroch fyziky, matematiky a informatiky. Novou doménou excelentnosti na fakulte sa stala humanoidná robotika. Tím Igora Farkaša vyvíja v spolupráci s komerčnými partnermi softvér na báze umelej inteligencie, ktorý robí z robotov šikovných, dôveryhodných a bezpečných spoločníkov. „Čoraz populárnejším prístupom je poskytnúť robotom prístup k rozsiahlym jazykovým a multimodálnym modelom, čo im umožňuje zdediť obrovské množstvo vedomostí prostredníctvom jazyka. Alternatívou, inšpirovanou kognitívnym vývinom človeka, je nechať roboty postupne nadobúdať vedomosti prostredníctvom interakcie s fyzickým a sociálnym svetom,“ povedal Farkaš. Ako dodal, ich snahou je využiť výhody oboch prístupov a vytvárať roboty, ktoré sa vedia človeku prispôsobiť a spolupracovať na dennej báze.