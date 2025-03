Farma Eko-produkt tvrdí, že zaviedla opatrenia pred niekoľkými dňami

Kremnické Bane 25. marca (TASR) - Na farme Eko-produkt v Kremnických Baniach v okrese Žiar nad Hronom začali s aplikáciou bezpečnostných preventívnych opatrení v súvislosti s ochorením slintačky a krívačky, ktorú potvrdili v chovoch dobytka na juhu Slovenska, už pred niekoľkými dňami.



"Odkedy vieme, že bola na Slovensku zistená nákaza, tak som už v piatok (21. 3.) večer prestal púšťať ľudí na farmu a nečakal som, čo mi prikážu, lebo viem, že to je veľmi nákazlivé," skonštatoval pre TASR majiteľ farmy Ján Svitok.



Farma má podľa jeho slov mnoho zákazníkov z radov miestnych chatárov, ktorí pochádzajú aj z juhu Slovenska. Dočasne zatvorili nielen obchod, v ktorom farma predáva svoje výrobky, ale zrušili tiež všetky jazdy na koňoch. Na farme tiež pozastavili mäsovýrobu, v ktorej predtým spracovávali ošípané dovážané z južných okresov. "Samozrejme, že to bude mať ekonomické dôsledky," podotkol Svitok s tým, že ich výška sa zatiaľ nedá odhadnúť.



Na farme tiež po objavení nákazy na juhu Slovenska zaviedli dezinfekčné opatrenia. "Už v sobotu (22. 3.) ráno som mal uzavreté celé stredisko. Nečakal som, kým mi to vláda prikáže, každý chráni svoj chov," podotkol majiteľ farmy s tým, že spravili dezinfekčné brody pre zamestnancov, autá parkujú aktuálne pred areálom.



Ekofarma v Kremnických Baniach začínala pred vyše 25 rokmi ako rodinná farma. V súčasnosti má bitúnok, rozrábku, výrobňu aj podnikovú predajňu. Na farme chovajú aktuálne približne 300 kusov hovädzieho dobytka a ďalších 300 kusov oviec.



Vláda v utorok schválila pre nákazu slintačky a krívačky vyhlásenie mimoriadnej situácie pre územie celej SR. Kabinet chce podľa predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) zároveň chovateľov odškodniť pre ochorenie aj s pomocou európskych zdrojov. Na Slovensku sa potvrdil prvý výskyt slintačky a krívačky v troch chovoch hovädzieho dobytka v okrese Dunajská Streda 21. marca.