Na fasáde Berggerichtu bude prebiehať architektonický výskum

Banská Štiavnica 4. augusta (TASR) - Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici pokračuje v oprave budovy požiarom zničeného Berggerichtu. Aktuálne sa v objekte práce zameriavajú na sanáciu oporných múrov a priľahlého svahu s odvodnením. Ako pre TASR priblížil riaditeľ múzea Peter Zorvan, objekt stále bojuje s vysokou vlhkosťou.



Za budovou podľa neho robili nové oporné múry a tiež drenáž, aby bola voda odvádzaná preč a múry budovy nezatekali. "Pri hasení požiaru dostal objekt neskutočné množstvo vody a začali sa nám posúvať tie múry," poznamenal riaditeľ s tým, že objekt preto potrebujú zbaviť vlhkosti. Práce na sanácii oporných múrov by mali byť ukončené do konca augusta.



Ešte tento mesiac by malo prednú časť budovy zahaliť lešenie. Na prednej fasáde bude totiž prebiehať architektonický výskum. Jeho výsledky podľa Zorvana zapracujú do projektovej dokumentácie pre realizáciu stavebných úprav.



Aktuálne sa tiež robí projektová štúdia, ktorá by mala byť hotová do polovice augusta. Nasledovať bude jej pripomienkovanie. Práve projektová štúdia má podľa riaditeľa povedať, čo sa bude v jednotlivých priestoroch nachádzať. Kde budú kancelárie, výstavné priestor, depozit a podobne.



"Po pripomienkovom konaní sa začne robiť výkresová dokumentácia, podľa ktorej sa bude robiť verejné obstarávanie na dodávateľa, či už stavebných častí alebo všetkého ostatného," dodal Zorvan s tým, že celú túto agendu chcú pripraviť ešte tento rok, aby sa v budúcom roku mohlo začať s realizáciou stavby. Ambíciou súčasného vedenia múzea je, aby bol Berggericht znovuotvorený v roku 2027, keď bude múzeum oslavovať storočnicu.