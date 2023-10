Na ferrate na Skalke sa vážne zranila 51-ročná žena

Kremnica 21. októbra (TASR) - Na jednej z ferrát na Skalke v Kremnických vrchoch sa v sobotu vážne zranila 51-ročná turistka. Žena sa sa počas výstupu Via ferratou Komín pošmykla a utrpela závažné poranenie hrudníka. Na svojej oficiálnej webovej stránke o tom informuje Horská záchranná služba (HZS).



Na pomoc turistike boli vyslaní traja horskí záchranári zo Skalky, k žene sa dostali za pomoci lanovej techniky. "Zranená žena bola priamo v exponovanom mieste vyšetrená, bol jej zabezpečený žilový vstup a následne za pomoci lanovej techniky vytiahnutá z miesta," priblížila HZS.



Horskí záchranári zranenú turistku previezli terénnym vozidlom na Skalku, kde jej bola poskytnutá rozšírená zdravotná starostlivosť. Pacientka bola následne odovzdaná do starostlivosti záchranárom, ktorí ju transportovali do nemocničného zariadenia.