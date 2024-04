Na festival Hory a mesto zavíta hviezda svetového extrémneho lyžovania

Bratislava 3. apríla (TASR) - Hlavným hosťom 24. ročníka medzinárodného festivalu horských filmov a dobrodružstva Hory a mesto bude Američanka Hadley Hammer, hviezda svetového extrémneho lyžovania. Do Bratislavy zavíta aj francúzska lezkyňa Catherine Destivelle, ikona univerzálneho lezenia, ktorá ako jediná žena na svete dostala za svoj celoživotný prínos k lezeniu horolezeckého Oscara - Zlatý čakan. Informujú o tom organizátori festivalu, ktorý sa uskutoční od 9. do 13. apríla v jednom z bratislavských nákupných centier.



Premietne takmer päťdesiatku filmov zo 17 krajín, ktoré vybrala odborná porota z krajín V4. Návštevníci podujatia, ktoré spojí nadšenie pre horolezectvo a outdoorové aktivity s kultúrnymi podujatiami a filmovými projekciami, sa môžu tešiť aj na prednášku profesionálnej lyžiarky a skialpinistky Hadley Hammer. "Objavila sa v mnohých horských filmoch a je aj talentovaná spisovateľka. Hadley vyrastala ako krasokorčuliarka a bežkyňa na lyžiach v Jackson Hole vo Wyomingu. Nakoniec sa prihlásila do súťaže vo freeskiingu, kde celkom pohorela, ale veľmi ju to bavilo a chcela spoznať svoje limity," približuje festival lyžiarku, ktorá tri roky po prvej súťaži stála na stupňoch víťazov. Objavila sa vo viacerých filmoch a cestovala do vzdialených miest ako je Bolívia, Európa a Yukon v snahe nájsť najlepšie a najdivokejšie línie. Žije v Chamonix vo Francúzsku.



Hory a mesto 2024 otvoria vyhlásením víťazných filmov 24. ročníka, ktoré hodnotila medzinárodná porota. Následne sa budú premietať filmy Pavla Barabáša. Festival uvedie jeho snímky Desiatkový kráľ a Robotníci hôr z prostredia Vysokých Tatier a film Nahé svety, ktorý hovorí o krehkosti a pominuteľnosti prírodných kmeňových spoločenstiev z málo dostupných končín sveta. Na svoje si prídu aj priaznivci boulderingu.



Podujatie ponúkne tradične témy vysokých hôr, vody, bicyklov, behu, jaskyniarstva, snehu. Nebude chýbať blok s témou enviro: medvede, či téma horských chát a útulní. V programe figuruje aj séria filmov Reel Rock, ktorá každoročne prináša niekoľko najkvalitnejších lezeckých filmov.



Hory a mesto 2024 uzavrie ceremoniál vyhlásenia víťazov fotosúťaže a premietanie výberu z víťazných filmov medzinárodnej festivalovej súťaže.