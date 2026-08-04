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Na festival Lovestream vo Vajnoroch bude možné pricestovať aj vlakom
Festivalový areál pri letisku je zo stanice Bratislava-Vajnory vzdialený približne 20 minút chôdze, informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko.
Autor TASR
Bratislava 4. augusta (TASR) - Na víkendový hudobný festival v bratislavských Vajnoroch (7. - 9. 8.) bude možné pricestovať aj vlakom. Vybrané regionálne a diaľkové spoje mimoriadne zastavia v železničnej stanici Bratislava-Vajnory.
„Mimoriadne zastavenia rozšíria možnosti dopravy na festival pre cestujúcich zo smeru Nové Zámky či Budapešť. Festivalový areál pri letisku je zo stanice Bratislava-Vajnory vzdialený približne 20 minút chôdze,“ informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček.
Cestujúcim mieriacim na Lovestream odporúča, aby si konkrétne spojenie vyhľadali vopred a cestovný lístok si zakúpili ešte pred nástupom do vlaku. „Mimoriadne zastavenia vlakov vo Vajnoroch sú zapracované do internetových vyhľadávačov spojení,“ dodal Baček. Cestujúcim tiež pripomenul, že pre kratšie nástupište v stanici Bratislava-Vajnory bude možné vystúpiť len z prednej časti súpravy.
„Mimoriadne zastavenia rozšíria možnosti dopravy na festival pre cestujúcich zo smeru Nové Zámky či Budapešť. Festivalový areál pri letisku je zo stanice Bratislava-Vajnory vzdialený približne 20 minút chôdze,“ informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček.
Cestujúcim mieriacim na Lovestream odporúča, aby si konkrétne spojenie vyhľadali vopred a cestovný lístok si zakúpili ešte pred nástupom do vlaku. „Mimoriadne zastavenia vlakov vo Vajnoroch sú zapracované do internetových vyhľadávačov spojení,“ dodal Baček. Cestujúcim tiež pripomenul, že pre kratšie nástupište v stanici Bratislava-Vajnory bude možné vystúpiť len z prednej časti súpravy.