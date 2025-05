Na Festival paličkovanej čipky prišli účastníci zo 14 krajín

Krakovany 10. mája (TASR) - V obci Krakovany v Piešťanskom okrese sa v sobotu začal desiaty ročník Festivalu paličkovanej čipky. Na dvojdňovom podujatí sa zišli účastníci zo 14 krajín. Okrem viacerých európskych štátov má zastúpenie napríklad aj Panama či Portoriko.



Ako uviedli organizátori z občianskeho združenia (OZ) Bábence Krakovany, súčasťou podujatia je predvádzanie pletenia, prezentácia prác zúčastnených čipkárov i unikátnej paličkovanej čipky z Krakovian, ktorá bola v roku 2022 zapísaná do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.



Festival ponúka od soboty do nedele (11. 5.) aj viacero výstav. V kultúrnom dome sú to čipky Dany Mihulkovej a Ireny Ring, expozícia Naša Bratislava, naše Slovensko - 25 rokov od vzniku KPČ Priadky i výstava súťažných prác. „V múzeu Za krakovskú bránu sa prezentuje čipka zo Španej doliny, návštevníci tu uvidia aj stálu expozíciu paličkovanej babkovej čipky,“ informovali organizátori.



Festival ponúka aj výstavu s názvom Budúca minulosť, Tradičná budúcnosť - Silvia Feketová, kolekciu darčekov pre OZ Bábence i prezentáciu valcov na paličkovanie. „Návštevníci si môžu rozšíriť svoj obzor na prednáške o Špaňodolinskej čipke a pokochať sa na módnej prehliadke, kde je na odevoch použitá tradičná i moderná čipka. Súčasťou festivalu je aj bohatý hudobný i tanečný program,“ doplnili organizátori.