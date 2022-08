Na festival Slížovica prídu Kabát aj americká kapela Zebrahead

Bratislava 24. augusta (TASR) – Populárny festival Slížovica sa blíži, už v nedeľu 28. augusta sa v Nitre zídu fanúšikovia dobrej hudby. V areáli Agrokomplexu oslávi skupina Horkýže Slíže 30. narodeniny na vlastnom hudobnom festivale. TASR informovala PR manažérka Silvia Rákociová.



Po dvoch presunutých ročníkoch pre pandémiu je Slížovica opäť v hre. Zagratulovať Slížom prídu ich kamaráti z kapiel, na festivale zahrajú Kabát, americkí Zebrahead, Slobodná Európa, Alkehol, Zoči voči, Polemic, The Crownies či No Control. Nebude chýbať ani stálica festivalu, dychová sekcia Lapášanka a nitrianska hudobná scéna kapely Dr. Zetor, Try, Trafika či Ranná nevoľnosť.



Novinkou je detský predpoludňajší program, kde na malom pódiu vystúpia Paci Pac a Maliny Jam. Šéfkuchár Marcel Ihnačák pripraví aj tento rok špecialitu, pomôcť s varením mu prídu aj chlapci zo Slížov, nebudú chýbať atrakcie pre deti a dospelých či Rocková škola.



"Na tento ročník sa veľmi tešíme, po dvoch rokoch konečne vo veľkom vystúpime doma, v našej Nitre. Tešíme sa, aký hudobný program sa nám podarilo dať dokopy. Fanúšikom na Slížovici odohráme až dve pesničky, ktoré sú titulnými skladbami filmov. Ty vieš, že sa chovám tak, jak sa chovám je k filmu Indián a exkluzívne v premiére zaznie Tvojho brata brat má brata k filmu Vitaj doma, bratu, v ktorej si s nami zahosťuje gitarista Jimi Cimbala. Určite budú aj nejaké ohne a s našimi kamarátmi sa stretneme na autogramiáde pri hlavnom pódiu," uvádza informácie o festivale gitarista kapely Juraj "Doktor" Štefánik.