Na festivale Allegretto Žilina vystúpia interpreti zo siedmich krajín

Žilina 28. marca (TASR) – Na 32. ročníku stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia Allegretto Žilina sa predstaví od 24. do 29. apríla v Dome umenia Fatra 12 interpretov zo siedmich krajín. TASR o tom informovala Zuzana Meleková z Hudobného centra (HC) Bratislava.



Doplnila, že popri domácom Štátnom komornom orchestri (ŠKO) Žilina vystúpia Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Slovenský mládežnícky orchester a Štátna filharmónia Košice. "Návštevníci festivalu majú možnosť zažiť týždeň nabitý energiou mladých excelentných umelcov a umelkýň. Ich kariéra sa len začína, no všetci sú držiteľmi ocenení zo známych medzinárodných interpretačných súťaží a už teraz patria medzi najlepších sólistov na súčasnej hudobnej scéne," uviedla Meleková.



Na otváracom koncerte festivalu (24. 4.) vystúpi ŠKO Žilina pod taktovkou nemeckého dirigenta, držiteľa Ceny festivalu Allegretto Žilina 2019, Niklasa Benjamina Hoffmanna. Sólovo sa predstaví český huslista Milan Al-Ashhab, ktorý je víťazom súťaže New York Concert Artists and Associates. Program festivalu otvorí skladba Simple ouverture slovenského skladateľa Dušana Martinčeka, pokračovať bude druhým Prokofievovým Koncertom pre husle a orchester g mol, op.63 a Symfóniou č. 3 D dur, D 200 Franza Schuberta, priblížila Meleková.



Festival vyvrcholí v sobotu (29. 4.) záverečným koncertom Štátnej filharmónie Košice pod taktovkou mladého britského dirigenta Johna Warnera, ktorý prináša dramaturgické spojenie dvoch skladateľov z prostredia českej a slovenskej hudobnej kultúry. "Symfónie č. 8 Alexandra Moyzesa a svetoznámeho Dvořákovho Koncertu pre violončelo a orchester h mol, op. 104. Na violončele predvedie svoje majstrovstvo mladý dánsky virtuóz Jonathan Swensen, držiteľ hlavnej Ceny festivalu Allegretto Žilina 2022," dodala Meleková.



Hlavným organizátorom festivalu je HC – príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR v spolupráci so ŠKO Žilina a mestom Žilina.