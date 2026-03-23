Na festivale Allegretto Žilina vystúpia účinkujúci zo siedmich krajín
Predstaví sa 11 interpretov.
Autor TASR
Žilina 23. marca (TASR) - Na 35. ročníku stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia Allegretto Žilina sa predstaví od 20. do 25. apríla v Dome umenia Fatra 11 interpretov zo siedmich krajín. Festival s bohatou tradíciou sa profiluje najmä ako platforma pre prezentáciu mladých laureátov prestížnych medzinárodných hudobných súťaží, ktorí sa na jeho pódiu stretávajú s renomovanými orchestrami a dirigentmi. TASR o tom informovala manažérka festivalu Ivana Schwarz.
Na festivale sa predstavia interpreti z Litvy, Českej republiky, Spojených štátov amerických, Južnej Kórey, Japonska, Srbska a Slovenska. „Počas šiestich festivalových dní zaznejú diela veľkých skladateľských osobností ako Mozart, Mendelssohn, Brahms či Liszt, ale aj skladby významných predstaviteľov stredoeurópskej hudobnej kultúry a slovenských autorov,“ uviedla Schwarz.
Program doplní tradičný koncert víťazov súťaží študentov slovenských konzervatórií, ktorý pripomína, že Allegretto Žilina je festivalom otvoreným aj nastupujúcej generácii hudobníkov.
Na otváracom koncerte festivalu 20. apríla sa predstaví Štátny komorný orchester Žilina pod taktovkou dirigenta Christophera Važana, slovensko-amerického hudobníka pôsobiaceho na európskych operných scénach. „Ako sólista sa predstaví jeden z najvýraznejších mladých slovenských huslistov Teo Gertler, ktorý napriek mladému veku patrí k výrazným osobnostiam nastupujúcej generácie interpretov,“ priblížila manažérka festivalu.
Festival vyvrcholí v sobotu 25. apríla záverečným koncertom Slovenskej filharmónie pod vedením šéfdirigenta Daniela Raiskina. Sólistami večera budú huslistka Sueye Park z Južnej Kórey a japonský violončelista Yuya Mizuno, obaja držitelia významných medzinárodných ocenení.
Hlavným organizátorom festivalu je Hudobné centrum - štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR v spolupráci so Štátnym komorným orchestrom a mestom Žilina.
