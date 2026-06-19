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Na festivale Deti pod Poľanou v Hriňovej sa predstavia domáce talenty
Súčasťou nedeľného programu bude aj tradičné sprievodné podujatie - 35. ročník Petro-Pavlovského jarmoku a jarmoku ľudových remesiel, ktorý od 9.00 h zaplní Jarmočnú ulicu.
Autor TASR
Hriňová 19. júna (TASR) - Domáce aj zahraničné folklórne talenty sa predstavia počas 18. ročníka Medzinárodného detského folklórneho festivalu Deti pod Poľanou, ktorý sa koná od piatka do nedele (21. 6.). Festival, ktorý pripravuje mesto Hriňová a občianske združenie Detský folklórny súbor Hviezdička, sa uskutoční v Hriňovej, Kriváni a na Látkach. Informovalo o tom mesto Hriňová.
„Návštevníci sa môžu tešiť na bohatý program hostí z Českej republiky či Šamorína, Sniny a Detvy, ktorých doplnia domáci malí folkloristi z detského folklórneho súboru (DFS) Hviezdička a DFS Mravček,“ uviedla hriňovská radnica s tým, že festival vyvrcholí v nedeľu slávnostným galaprogramom na futbalovom štadióne v Hriňovej.
Súčasťou nedeľného programu bude aj tradičné sprievodné podujatie - 35. ročník Petro-Pavlovského jarmoku a jarmoku ľudových remesiel, ktorý od 9.00 h zaplní Jarmočnú ulicu.
„Návštevníci sa môžu tešiť na bohatý program hostí z Českej republiky či Šamorína, Sniny a Detvy, ktorých doplnia domáci malí folkloristi z detského folklórneho súboru (DFS) Hviezdička a DFS Mravček,“ uviedla hriňovská radnica s tým, že festival vyvrcholí v nedeľu slávnostným galaprogramom na futbalovom štadióne v Hriňovej.
Súčasťou nedeľného programu bude aj tradičné sprievodné podujatie - 35. ročník Petro-Pavlovského jarmoku a jarmoku ľudových remesiel, ktorý od 9.00 h zaplní Jarmočnú ulicu.