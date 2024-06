Na festivale Dotyky a spojenia v Martine sa predstaví 28 divadiel

Martin 15. júna (TASR) - Na 19. ročníku divadelného festivalu Dotyky a spojenia v Martine sa predstaví 28 divadiel zo siedmich slovenských miest. Počas šiestich dní od 24. do 29. júna ponúkne festival spolu 33 inscenácií. Informoval o tom riaditeľ Slovenského komorného divadla v Martine a riaditeľ festivalu Tibor Kubička.



Aj v tomto roku bude ťažiskovou časťou festivalu hlavný program. "Tvorí ho desať inscenácií, ktoré mali premiéru od apríla 2023 do marca 2024. V programe Pre mladé publikum uvidia diváci päť predstavení a ďalších sedem predstavení je naplánovaných v programe Junior. Súčasťou festivalu je 28 diskusií o divadle, päť workshopov, sedem koncertov, dve výstavy a deväť tvorivých dielní pre detí," uviedol Kubička.



Programová riaditeľka festivalu Monika Michnová upriamila pozornosť na snahu organizátorov, aby festival spájal tvorkyne a tvorcov s ich publikom. "Chceme, aby podporoval rôznorodosť, inšpiroval a vytváral priestor pre rozhovory a polemiky. Prinášame napríklad do Martina diskusiu publicistu Michala Havrana o tom, či sa umelkyne a umelci cítia slobodne a ako má kultúrna obec dôstojne čeliť tlaku, ktorému je v poslednej dobe čoraz častejšie vystavená," poznamenala riaditeľka festivalu.



Doplnila, že priestor poskytnú aj na diskusie o menšinách v divadle. V priebehu troch dní budú hovoriť o divadle sociálne a zdravotne znevýhodnených skupín, divadle národnostných menšín aj o queer divadle. "Sme presvedčení, že rozmanitosť v kultúre a umení je dôležitá. Práve umenie v nás prebúdza citlivosť a empatiu. Túto schopnosť umenia chceme sprostredkovať aj počas 19. ročníka nášho festivalu," dodala Michnová.



Hlavným organizátorom festivalu je Slovenské komorné divadlo Martin. Z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia -hlavný partner festivalu, ale aj Žilinský samosprávny kraj, mesto Martin a Fond LITA.