Na festivale duchov v Zemplínskom múzeu ožijú príbehy z minulosti

Michalovce 25. septembra (TASR) - Zemplínsky festival duchov a strašidiel v Zemplínskom múzeu v Michalovciach sľubuje strašidelnú atmosféru a zábavu v autentickom prostredí historického kaštieľa. Podujatie sa začne v piatok (27. 9.) podvečer a pripravený je program pre celú rodinu. Ako TASR informovala riaditeľka múzea Stanislava Rovňáková, festival nadväzuje na históriu kaštieľa.



"Odohralo sa v ňom množstvo príbehov, ktoré sa vpísali do jeho múrov. Preto sme sa rozhodli pokračovať v tradícii, ktorá bola v minulosti spätá s týmto prostredím, s cieľom cez strach, smiech i dojatie návštevníkom priblížiť históriu kaštieľa a jeho bývalých, skutočných i legendárnych obyvateľov," uviedla riaditeľka múzea.



V areáli múzea budú pre návštevníkov pripravené aj tvorivé dielne, kde si deti môžu vyrobiť vlastnú strašidelnú masku. K dispozícií bude aj fotobúdka aj rôzne atrakcie vrátane maľovania strašidielok na tvár.



"Počas podujatia bude formou divadelného predstavenia predstavené spojenie historickej reality, ktorá sa snúbi s mystifikáciou príbehov, využívajúc autentické prostredie kaštieľa. Ak budú mať návštevníci šťastie, možno práve oni stretnú Bielu pani alebo ducha kaštieľa," dodala Rovňáková.



Festival pripravuje Zemplínske múzeum v spolupráci s michalovským Divadlom pri fontáne a Valériou Štundovou, manželkou zakladateľa podujatia Jána Štundu. Vstupy do kaštieľa budú každých 15 minút od 17.30 do 21.30 h.