< sekcia Regióny
Na festivale Etnofilm predstavia 22 dokumentárnych filmov
Od pondelka do 27. novembra ich premietnu v Čadci a na univerzitách v Žiline, Nitre, Banskej Bystrici a Trnave.
Autor TASR
Čadca 23. novembra (TASR) - Na 24. ročníku medzinárodného festivalu dokumentárneho etnologického filmu Etnofilm bude o hlavnú cenu súťažiť 22 dokumentárnych filmov. Od pondelka do 27. novembra ich premietnu v Čadci a na univerzitách v Žiline, Nitre, Banskej Bystrici a Trnave. TASR o tom informovala riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci Silvia Kajanková.
Pripomenula, že Etnofilm patrí k najstarším podujatiam zameraným na etnografický a dokumentárny film na Slovensku. „V roku 2026 sa festival stretáva s divákmi v modernej hybridnej podobe. Súťažné snímky si filmoví priaznivci budú môcť pozrieť pohodlne online na oficiálnej stránke www.etnofilm.sk, ako aj počas verejných prezenčných projekcií v kinosále Domu kultúry v Čadci a na štyroch slovenských univerzitách,“ uviedla Kajanková.
Súťažné dokumenty budú počas festivalového týždňa premietané priamo na akademickej pôde pre študentov a verejnosť na Žilinskej univerzite v Žiline, Akadémii umení v Banskej Bystrici, Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.
Do aktuálneho ročníka súťaže sa prihlásilo 62 filmov z 26 krajín, z ktorých výberová komisia festivalu zaradila do hlavnej súťaže 22 filmov. „Výberová komisia pod vedením Hany Hlôškovej zostavila pestrú súťažnú prehliadku zameranú na kľúčové témy dnešného človeka: identity, viery, medzigeneračnej pamäte a zápasu o domov,“ dodala Kajanková.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov Etnofilmu sa uskutoční online v sobotu 28. novembra prostredníctvom oficiálnej webovej stránky festivalu. Hlavnými organizátormi festivalu sú Žilinský samosprávny kraj, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci a mesto Čadca.
Pripomenula, že Etnofilm patrí k najstarším podujatiam zameraným na etnografický a dokumentárny film na Slovensku. „V roku 2026 sa festival stretáva s divákmi v modernej hybridnej podobe. Súťažné snímky si filmoví priaznivci budú môcť pozrieť pohodlne online na oficiálnej stránke www.etnofilm.sk, ako aj počas verejných prezenčných projekcií v kinosále Domu kultúry v Čadci a na štyroch slovenských univerzitách,“ uviedla Kajanková.
Súťažné dokumenty budú počas festivalového týždňa premietané priamo na akademickej pôde pre študentov a verejnosť na Žilinskej univerzite v Žiline, Akadémii umení v Banskej Bystrici, Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.
Do aktuálneho ročníka súťaže sa prihlásilo 62 filmov z 26 krajín, z ktorých výberová komisia festivalu zaradila do hlavnej súťaže 22 filmov. „Výberová komisia pod vedením Hany Hlôškovej zostavila pestrú súťažnú prehliadku zameranú na kľúčové témy dnešného človeka: identity, viery, medzigeneračnej pamäte a zápasu o domov,“ dodala Kajanková.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov Etnofilmu sa uskutoční online v sobotu 28. novembra prostredníctvom oficiálnej webovej stránky festivalu. Hlavnými organizátormi festivalu sú Žilinský samosprávny kraj, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci a mesto Čadca.