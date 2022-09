Na festivale Hody Častkovce vystúpia Horkýže Slíže aj Kandráčovci

Bratislava 9. septembra (TASR) - Festival Hody Častkovce, ktorý sa uskutoční 17. a 18. septembra v obecnom parku Častkovce, bude zábavou pre dospelých aj najmenších. Vystúpia Horkýže Slíže, Polemic, Kandráčovci, Desmod a Robo Šimko, Heľenine Oči, Zóna A, Kollárovci či Fuera Fondo. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



Hody Častkovce ponúkajú už tradične skvelú zábavu, atrakcie aj sprievodný program pre celú rodinu. V príjemnom prostredí obecného parku rozprúdi zábavu aj skupina Kandráčovci na čele s Ondrejom Kandráčom, ktorý vždy strhne všetkých divákov do tanca.



"Živé hranie pre publikum, ktoré vidíte a ktoré spieva spolu s vami, je niečo, čo sa nedá zažiť nikde inde. Pri žiadnom livestreame, v televíznom prenose ani v ničom inom. Koncerty sú naozaj výnimočné, hlavne po tej dvojročnej pauze. Neberiem to ako samozrejmosť, naozaj si to veľmi užívame. Čo viac si môžeme my muzikanti priať? Teším sa na koncert v Častkovciach a na ľudí, ktorí tam budú. Teším sa na to, že spolu zažijeme opäť niečo elektrizujúce," pozýva Ondrej Kandráč.



Populárni Kandráčovci postavia na nohy celý obecný park hitmi Na kráľovej holi, Načo pôjdem domov aj Sokoly. "V našom repertoári máme priestor na improvizáciu, a to je niečo, čo je pre ľudí milé, príjemné a neobyčajné. Takže nikdy sa nedá povedať presne, ako sa to skončí. Vždy sa však hranie končí tak, že jednoducho vydáme zo seba maximum. A fanúšikovia nám to potom oplácajú tým, že spievajú, tlieskajú postojačky, kričia, zabávajú sa a tešia sa zo života. Pretože presne o tom je hudba. A ja rád hovorím, že my muzikanti by sme mali byť poslami dobrých správ a verím, že to tak bude aj v najbližších rokoch," dodáva Kandráč.



K špičkovej atmosfére prispejú nemalou mierou aj skupiny Polemic, Heľenine Oči, Zóna A, Kollárovci či Funny Fellows a Fuera Fondo. Horkýže Slíže uvedú aj novú titulnú skladbu Ty vieš, že sa chovám tak, jak sa chovám k filmu s názvom Indián.