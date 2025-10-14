< sekcia Regióny
Na festivale HoryZonty predstavia šport v živote hendikepovaných
Cieľom sekcie je ukázať, že život so zdravotným znevýhodnením nemusí znamenať koniec snov, ale často ich nový začiatok.
Autor TASR
Trenčín 14. októbra (TASR) - Svet ľudí s rôznymi obmedzeniami a vytvorenie priestoru na dialóg, pochopenie i inšpiráciu prinesie sekcia festivalu dobrodružných filmov HoryZonty Umenie a šport v živote zdravotne postihnutých. Informovala o tom koordinátorka sekcie Barbora Babjaková.
Hoci Festival dobrodružných filmov HoryZonty oficiálne otvorí svoje brány až 6. novembra, niektoré z jeho sprievodných podujatí sa konajú už v predstihu. V stredu 15. októbra o 18.15 h sa v Lezeckom centre Trenčín uskutoční zážitkový workshop Prelezme hendikep, ktorý ponúkne príležitosť vyskúšať si lezenie s obmedzením pohybu či „naslepo“ pod dohľadom skúsených inštruktorov. Súčasťou podujatia bude aj premietanie krátkych outdoorových filmov.
Vo štvrtok 16. októbra sa od 18.00 h v Kultúrno-kreatívnom centre (KKC) Hviezda môžu návštevníci tešiť na besedu s Pavlom Kérim, nevidiacim športovcom z Liptovského Mikuláša.
Program sekcie pokračuje v utorok 21. októbra od 17.00 h v trenčianskej kaviarni Na ceste prezentáciou občianskeho združenia Adaptive Adventures, ktoré sa venuje sprístupňovaniu outdoorových aktivít ľuďom so zdravotným znevýhodnením.
Cieľom sekcie je ukázať, že život so zdravotným znevýhodnením nemusí znamenať koniec snov, ale často ich nový začiatok. „Priblíženie života hendikepovaných ľudí je pre nás motivujúce a inšpiratívne, keďže energia, vôľa a vytrvalosť týchto ľudí často prekonáva spôsob, akým prekonávame prekážky my zdraví,“ zdôraznila Babjaková.
Hoci Festival dobrodružných filmov HoryZonty oficiálne otvorí svoje brány až 6. novembra, niektoré z jeho sprievodných podujatí sa konajú už v predstihu. V stredu 15. októbra o 18.15 h sa v Lezeckom centre Trenčín uskutoční zážitkový workshop Prelezme hendikep, ktorý ponúkne príležitosť vyskúšať si lezenie s obmedzením pohybu či „naslepo“ pod dohľadom skúsených inštruktorov. Súčasťou podujatia bude aj premietanie krátkych outdoorových filmov.
Vo štvrtok 16. októbra sa od 18.00 h v Kultúrno-kreatívnom centre (KKC) Hviezda môžu návštevníci tešiť na besedu s Pavlom Kérim, nevidiacim športovcom z Liptovského Mikuláša.
Program sekcie pokračuje v utorok 21. októbra od 17.00 h v trenčianskej kaviarni Na ceste prezentáciou občianskeho združenia Adaptive Adventures, ktoré sa venuje sprístupňovaniu outdoorových aktivít ľuďom so zdravotným znevýhodnením.
Cieľom sekcie je ukázať, že život so zdravotným znevýhodnením nemusí znamenať koniec snov, ale často ich nový začiatok. „Priblíženie života hendikepovaných ľudí je pre nás motivujúce a inšpiratívne, keďže energia, vôľa a vytrvalosť týchto ľudí často prekonáva spôsob, akým prekonávame prekážky my zdraví,“ zdôraznila Babjaková.