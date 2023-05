Na festivale kumštu bude aj pochôdzková hra o živote D. Hoffmanna

Banská Štiavnica 26. mája (TASR) - V duchu osláv 30. výročia zápisu Banskej Štiavnice a okolia do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO sa bude tento rok niesť Festival kumštu remesla a zábavy. Jeho 25. ročník sa uskutoční v sobotu (27. 5.) na Starom zámku.



Ako informuje Slovenské banské múzeum (SBM), ktoré je spolu s občianskym združením Iniciatíva za živé mesto hlavným organizátorom podujatia, festival otvorí exteriérová výstava diel študentov SŠUP S. Mikovíniho. Študenti predstavia mapu kultúrnych hodnôt celého územia zapísaného do zoznamu svetového dedičstva, ktoré v sebe zahŕňa nielen samotné historické mesto, ale aj jeho široké okolie.



Na svoje si prídu malí i veľkí milovníci poctivého remesla, výrobkov z prírodných materiálov od lokálnych tvorcov a pestovateľov. "Obdivovať môžete tradičný um a kumšt keramikárov, košikárov, kováčov a medárov. V expozícii Starého zámku bude otvorená fajkárska dielňa s ukážkou výroby fajok 'štiavničiek'," vymenovala Emília Švecová z centra marketingu SBM.



Pestrý bude aj kultúrny program. "Pre deti máme pripravené predstavenie Princezná Halabala v podaní Divadielka Maťo, deti zo štiavnického folklórneho súboru Čistinka predvedú valaské tance a ľudové rozkazovačky a uskutoční sa aj flautový koncert v podaní súboru Veselé píšťalky," priblížila ďalej.



Vyvrcholením bude divadelné predstavenie ako pripomienka štiavnického rodáka, fotografa svetových hviezd, Deža Hoffmanna. "Bude to typ pochôdzkového divadla v areáli Starého zámku s piesňami od legendárnych The Beatles," doplnila.



Podujatie podporili Banskobystrický samosprávny kraj a Fond na podporu umenia.