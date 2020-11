Na festivale Legits Blast bude zastúpených takmer 80 krajín

Banská Bystrica 5. novembra (TASR) – Napriek pandémii nového koronavírusu sa v Banskej Bystrici opäť koná medzinárodný tanečný festival The Legits Blast. Súťažiaci z takmer 80 krajín sveta sa však tento rok divákom predstavia v online priestore. TASR o tom za organizátorov informovala Romana Dorotovičová.



„Do organizácie sme tento rok vložili úplné maximum nášho úsilia, a to tak, aby sme dodržali nielen nariadenia vlády, ale uspokojili aj oko najnáročnejšieho diváka,“ povedal jeden z usporiadateľov Martin Gilian. Celý priebeh podujatia bude možné sledovať prostredníctvom živého vysielania na webovej stránke festivalu.



Tohtoročný The Legits Blast odštartuje vo štvrtok napoludnie súťažou detí, po nich si prostredníctvom virtuálnej aplikácie v tanečných súbojoch zmerajú svoje sily ženy, muži a dvojice. Piatkový program je venovaný deťom a mládeži, ktorí sa budú môcť vďaka projektu Mladí sú budúcnosť vzdelávať v oblasti tanca a hip-hopovej kultúry od umelcov zo Slovenska, USA či Fínska. „Unikátnou súčasťou bude aj sobotňajšie vystúpenie banskobystrického folklórneho súboru Urpín, vďaka ktorému budeme môcť opäť celému svetu prezentovať naše tradičné umenie,“ poznamenal Gilian.



Lákadlom sobotňajšieho programu budú večerné koncerty domácich aj zahraničných interpretov. Záver noci bude patriť špeciálnej online party, na ktorej sa predstaví až šesť DJ-ov. Vyvrcholením podujatia bude nedeľný program v podobe finálových súbojov, vrátane reprezentačných tímov ôsmich vybraných krajín. „Tento koncept, našim fanúšikom známy ako Rep Your Country, sa po rokoch ukázal ako divácky najatraktívnejší, preto veríme, že mu diváci zachovajú priazeň aj tento rok,“ povedal Gilian.