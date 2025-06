Na Festivale letectva sa predvedie aj letka Ministerstva vnútra SR

Piešťany 13. júna (TASR) - Na Festivale letectva v Piešťanoch, ktorý sa začne v sobotu (14. 6.) o 13.00 h, sa predvedie aj letka Ministerstva vnútra SR. Podujatie potrvá do nedele. Návštevníci budú môcť vidieť denné aj nočné vystúpenia vzdušných akrobatov, historické i moderné lietadlá, svetelné efekty aj pyrotechnické divadlo. Prinesie tiež premiéru laserového vystúpenia, ktoré sa doposiaľ dialo len v zahraničí. Podujatie sa ponesie v duchu spomienky a úcty k 80. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny a 145. výročiu narodenia generála Milana Rastislava Štefánika.



Generálny riaditeľ Medzinárodných leteckých dní (MLD) SIAF a riaditeľ Slovenskej leteckej agentúry (SLLA) Hubert Štoksa vysvetlil, že sobotný program bude rozdelený do troch fáz. „V prvej fáze bude denná šou, potom príde šou za šera a šou za plnej noci,“ priblížil s tým, že večer vyvrcholí veľkou pyrotechnicko-laserovou šou.



Vo vzduchu sa predstavia aj letci z Česka, Maďarska, Poľska a ďalších štátov. Štoksa doplnil, že na letisku bude k dispozícii pitná voda a zdravotníci. Parkovanie na letisku bude zdarma. Apeloval na návštevníkov, aby dodržiavali pokyny organizátorov a disciplínu.



„Teším sa, že toto letisko nie je len infraštruktúrou pre dopravu, ale aj miestom, kde dokážeme vytvárať hodnotné podujatia s historickým, kultúrnym a komunitným presahom,“ uviedol predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič.



Katarína Rohaľová z Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj avizovala tohtoročnú novinku - infozónu. „Bude sa nachádzať na hlavnej trase. Je to miesto, ktoré sme chceli pripraviť práve preto, aby sa festival stal pohodlným pre každého, aby si každý v ňom našiel, čo potrebuje,“ uviedla.



Festival pripravuje TTSK, ktorý je hlavným akcionárom letiska v Piešťanoch, v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Trnavský kraj a so SLLA. Viac informácií a podrobností možno nájsť na webovej stránke festivalu.