Na festivale Nahé vína v B.Štiavnici sa predstaví takmer 30 vinárstiev

Banská Štiavnica 29. júna (TASR) - Na festivale Nahé vína, ktorý sa v sobotu koná v Banskej Štiavnici, sa tento rok predstaví takmer 30 vinárstiev. Okrem degustácie vín festival prinesie i viaceré sprievodné aktivity. TASR o tom informovali organizátori podujatia.



Komorný festival naturálnych vín v Banskej Štiavnici sa začína na pravé poludnie a potrvá do 18.00 h. Návštevníci budú môcť degustovať biele, ružové, oranžové či červené vína, vína bez pridanej síry, šumivé, nefiltrované, nečírené vína i vína z betónového vajca, súr lie, šliapané nohami a biodynamické vína.



"Sú to všetko vína tak, ako ich príroda stvorila. Bez pesticídov, herbicídov, s minimálnym použitím siričitanov a s použitím pôvodných kvasiniek. To sa prirodzene odzrkadľuje aj v chuti a farbe," uviedol Miro Lánik, ktorý festival organizuje od roku 2016. Dodal, že súčasťou podujatia sú aj sprievodné aktivity či hudobný program, ktorý odznie hneď na viacerých miestach festivalu.