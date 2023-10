Na festivale potápačských filmov sa predstavia autori z 15 krajín

Štrbské Pleso 13. októbra (TASR) - Autori z 15 krajín sa prihlásili do 38. ročníka Medzinárodného festivalu potápačských filmov - Tatry, ktorý sa na Štrbskom Plese koná v piatok a v sobotu 14. októbra. Riaditeľ festivalu Michal Prochádzka uviedol, že si nenechali ujsť príležitosť ukázať svoj filmársky a fotografický talent, súťaž bola otvorená pre amatérskych i profesionálnych tvorcov.



O priazeň porotcov sa budú tvorcovia uchádzať v dvoch hlavných kategóriách, do súťaže prihlásili 12 filmov a viac ako stovku fotografií. Tento rok prichádzajú organizátori aj s jednou novinkou, ktorá súvisí s vodou. "Prvýkrát v histórii sme sa rozhodli vytvoriť špeciálnu kategóriu pre tých, ktorí sa síce nevenujú filmovaniu pod hladinou jazier, morí či oceánov, ale voda je leitmotívom ich snímok. Aj takto by sme radi pripomenuli jej nesmiernu vzácnosť, veď práve ona je zdrojom všetkého života na Zemi," konkretizuje Procházka.



Festivalový stan sa potápači rozhodli rovnako ako vlani rozložiť na Štrbskom Plese. Organizátori veria, že záujem o festivalovú prehliadku v jednom z tamojších hotelov bude minimálne taký, ako po minulé roky. "Návštevníci uvidia naozaj kvalitné diela spod vody od tvorcov z rôznych kútov sveta," upozornil riaditeľ festivalu. Program sa začne v piatok večer premietaním a prednáškami a vyvrcholí v sobotu večer vyhlásením víťazov.



Súčasťou podujatia je aj akcia Čisté vody, v rámci ktorej v piatok potápači od odpadu po letnej turistickej sezóne vyčistia Štrbské, Popradské, Velické a Nové Štrbské pleso. Tento rok sa tak stane už jubilejný 30. raz.



Organizátorom festivalu je Potápačský klub Vodnár. Podujatie sa v roku 1994 presťahovalo z Martina pod tatranské štíty.