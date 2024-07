Na festivale Rozhybkosti priblížia folklórne tance, hudbu aj spev

Východná 17. júla (TASR) - Folklórne tance, hudbu, spev aj remeslá z rôznych kútov Slovenska priblížia lektori počas deviateho ročníka festivalu Rozhybkosti v amfiteátri vo Východnej. Začne sa vo štvrtok 18. júla. TASR o tom za organizátorov informovala Petra Juhásová.



"Je to jedinečná príležitosť pre kohokoľvek, kto si hľadá cestu k tradíciám alebo sa im celý život akýmkoľvek spôsobom venuje, spoznať ich pod vedením skutočných celebrít nášho folklóru," priblížil riaditeľ festivalu Vladimír Michalko.



Ubezpečil, že festival je skutočne pre každého. "Tento rok je napríklad v pláne úplná novinka, dielňa tanca Krok za krokom, ktorú bude viesť tanečný pedagóg z Maďarska Peter Lévai. Ide o učenie sa folklórnym tancom, ako keď sa dieťa učí chodiť. Krok po kroku, pohyb za pohybom," povedal Michalko.



Na všetkých, ktorí prídu na podujatie na celé štyri dni, čaká program a spoznávanie tancov, piesní, remesiel či hudby najmä z okolia Liptova. Tento rok sa podľa riaditeľa festivalu zamerajú najmä na tradície Liptova.



Najsilnejší a programom "nabitý" deň bude sobota 20. júla, na ktorú je možné zakúpiť si jednodňový lístok online alebo priamo na mieste vo Východnej. Aj jednodňoví návštevníci sa môžu zapojiť do ktorejkoľvek dielne tanca, spevu alebo si vyskúšať remeslá, ako sú práca s kožou, výroba z dreva a rohoviny či plieskanie bičom pod vedením Jána Ihnáta z Hatalova, ktorý sa tomuto remeslu venuje viac ako 20 rokov. Vyvrcholením sobotného dňa aj festivalu bude večerný program, predstavenie Neďaleko do neba venované nositeľke ľudových tradícií z Východnej Zuzane Gajdošovej.



Podujatie sa skončí v nedeľu 21. júla tanečnými dielňami a moderovanou diskusiou.