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Na festivale Rozhybkosti vo Východnej priblížia folklórne tance
Počas štyroch festivalových dní návštevníci spoznajú tradičné tance z viacerých regiónov.
Autor TASR
Východná 16. júla (TASR) - Desiatky tanečných, speváckych a remeselných dielní prinesie 11. ročník festivalu Rozhybkosti, ktorý sa vo štvrtok začína vo Východnej a potrvá do 19. júla. Ako za organizátorov informoval Vlado Michalko, program jedného z najväčších interaktívnych festivalov na Slovensku je určený úplným začiatočníkom, skúseným folkloristom aj rodinám s deťmi.
„Rozhybkosti vznikli z myšlienky, že folklór patrí všetkým. Nechceme, aby ľudia sedeli iba v hľadisku. Chceme ich dostať na parket, do spevu, k remeslám a medzi ľudí, ktorí tradičnú kultúru skutočne žijú. Práve osobný zážitok je tým, čo si z festivalu odnesú na celý život,“ uviedol Michalko.
Počas štyroch festivalových dní návštevníci spoznajú tradičné tance z viacerých regiónov. Dielne tanca povedú rešpektovaní slovenskí aj zahraniční lektori, ktorí účastníkov prevedú autentickými tanečnými štýlmi bez ohľadu na ich predchádzajúce skúsenosti. Festival ponúkne aj bohatý spevácky a remeselný program.
Organizátori pripravili aj niekoľko premiér. Po prvýkrát sa na festivale uskutoční spevácka dielňa pre mužské hlasy pod vedením Timoteja Fedora. Novinkou bude aj dielňa s názvom Čo s tou fujarou? a budúci novomanželia môžu využiť špeciálnu dielňu Na svadobný parket. „Praktická tanečná dielňa pripraví budúcich manželov na prvý spoločný tanec aj na tradičné párové tance. Pod vedením manželov Hrabovských sa účastníci naučia základy vedenia v páre, získajú istotu na tanečnom parkete a osvoja si základné kroky polky, valčíka či čardáša,“ priblížil Michalko.
„Rozhybkosti vznikli z myšlienky, že folklór patrí všetkým. Nechceme, aby ľudia sedeli iba v hľadisku. Chceme ich dostať na parket, do spevu, k remeslám a medzi ľudí, ktorí tradičnú kultúru skutočne žijú. Práve osobný zážitok je tým, čo si z festivalu odnesú na celý život,“ uviedol Michalko.
Počas štyroch festivalových dní návštevníci spoznajú tradičné tance z viacerých regiónov. Dielne tanca povedú rešpektovaní slovenskí aj zahraniční lektori, ktorí účastníkov prevedú autentickými tanečnými štýlmi bez ohľadu na ich predchádzajúce skúsenosti. Festival ponúkne aj bohatý spevácky a remeselný program.
Organizátori pripravili aj niekoľko premiér. Po prvýkrát sa na festivale uskutoční spevácka dielňa pre mužské hlasy pod vedením Timoteja Fedora. Novinkou bude aj dielňa s názvom Čo s tou fujarou? a budúci novomanželia môžu využiť špeciálnu dielňu Na svadobný parket. „Praktická tanečná dielňa pripraví budúcich manželov na prvý spoločný tanec aj na tradičné párové tance. Pod vedením manželov Hrabovských sa účastníci naučia základy vedenia v páre, získajú istotu na tanečnom parkete a osvoja si základné kroky polky, valčíka či čardáša,“ priblížil Michalko.