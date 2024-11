Na festivale slobody ocenili novinárku Janu Ďuraškovú in memoriam

Humenné 16. novembra (TASR) - Pri príležitosti 35. výročia Dňa boja za slobodu a demokraciu sa v Humennom uskutočnil prvý Humenský festival slobody, ktorý ponúkol pestrý program plný diskusií, výstav a umeleckých vystúpení. Súčasťou podujatia bolo aj prvé udelenie Ceny slobody. Ako pre TASR uviedla spoluorganizátorka festivalu Alexandra Harvanová, ocenenie získala novinárka Jana Ďurašková in memoriam, ktorá pôsobila aj ako redaktorka TASR.







"Janke hodnoty slobody a demokracie neboli ľahostajné. Vždy sa aktívne zapájala do občianskych aktivít a stála pri ľuďoch, ktorí potrebovali pomoc," uviedla Harvanová. Cenu v podobe obrazu, ktorý zobrazoval anjela s krídlami, prevzali matka ocenenej Anna Ďurašková a sestra Mária Orlič. Autorom diela je miestny umelec Marián Kusik.



Rodinu ocenenie prekvapilo, potešilo aj dojalo. "Janka nikdy nerozlišovala medzi bohatými a chudobnými. Hodnotila ľudí podľa ich srdca. Pomáhala bezdomovcom, Rómom aj obyčajným ľuďom," dodala sestra zosnulej novinárky.



Humenský festival slobody je súčasťou iniciatívy Spolu sme sila, ktorá sa koná v desiatkach slovenských miest. Organizátori chceli nielen pripomenúť Deň boja za slobodu a demokraciu, ale aj posilniť občiansku odvahu a kultivovaný spoločenský dialóg.



"Festival neorganizovali len aktívni obyvatelia z Humenného, ale pridali sa aj ľudia z Michaloviec, Sobraniec, Sniny a Vranova. V mnohých mestách sa toto výročie nepripomína, ale my v Humennom sme si povedali, že je to dôležitá téma, ktorú chceme zdôrazniť," uviedla Harvanová.



Program zahŕňal diskusie, výstavy, umelecké vystúpenia, tvorivé aktivity a cyklojazdu slobody. Festival ukončí platforma Humenský Hyde park, ktorá umožní občanom slobodne vyjadriť svoje názory.