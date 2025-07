Na festivale v Kežmarku korunovali kráľa remesiel

Kežmarok 13. júla (TASR) - Korunováciou kráľa remesiel v nedeľu vyvrcholil trojdňový festival Európske ľudové remeslo (EĽRO) v Kežmarku. Tento rok sa ním stal Čech Michael Pelikán, ktorý sa už viac ako 30 rokov venuje tradičnému hrnčiarstvu. Súčasťou záverečného programu 33. ročníka podujatia bolo aj vystúpenie folklórneho súboru Poľana.



Na festivale v historickom centre Kežmarku, ktorý sa začal v piatok (11. 7.), sa prezentovalo približne 160 remeselníkov a vystúpilo viac ako 100 folkloristov, ako aj mnoho ďalších účinkujúcich. Tohtoročné podujatie bolo venované fujare - symbolu slovenského folklóru, a to pri príležitosti 20. výročia jej zápisu do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Čestným hosťom bol región Podpoľania, ktorý sa predstavil ako ďalšia oblasť s bohatou remeselnou a folklórnou tradíciou.



Nový festivalový kráľ remesiel je prvýkrát zo zahraničia. Na EĽRO chodí pravidelne od roku 2010, pričom učí aj deti, ktoré majú záujem, základom práce s hrnčiarskym kruhom. Kežmarské podujatie veľmi oceňuje s tým, že je stále zamerané na tradičné remeslá a návštevníci si ich môžu aj reálne vyskúšať. „Prijať túto poctu na tejto akcii, ktorá je zatiaľ najlepšia, na akej som sa na svojom putovaní s hrnčiarstvom zúčastnil, je obrovskou cťou,“ povedal Pelikán po korunovácii.



Festivalový program bol rozdelený na dve javiská - pri radnici a na hradnom nádvorí. Súčasťou ponuky boli hudobné koncerty, návštevníci sa mohli zapojiť aj do tvorivých dielní. Pripravené boli aj vystúpenia šermiarov, sokoliarov a dobových tancov. Významnú rolu hrala aj osobnosť sklárskeho umenia Jána Zoričáka, ktorému bol tento ročník venovaný ako symbol uznania svetovej tvorby so slovenskými koreňmi.