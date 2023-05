Na festivale Virvar v Košiciach budú divadlá zo šiestich krajín

Košice 30. mája (TASR) - Na tohtoročnom košickom festivale Virvar - Dni bábkového divadla a hier pre rodiny sa predstavia divadlá zo šiestich európskych krajín. Podujatie okrem bábkových inscenácií prinesie aj bohatú ponuku sprievodných akcií. Chýbať nebudú ani žongléri či umelecké workshopy. TASR o tom informoval manažér Bábkového divadla v Košiciach (BDK) Martin Konečný. Festival potrvá od štvrtka (1. 6.) do nedele (4. 6.).



Súčasťou festivalu budú divadlá zo Slovenska, Maďarska, Česka, Poľska, Ukrajiny a Nemecka. "Headlinerom 11. ročníka bude poľské divadlo z Varšavy (Unia Teatr niemožliwy), ktoré uvedie inscenáciu s názvom Robot," uviedol.



Spomedzi slovenských divadiel zavítajú do Košíc napríklad divadlá zo Žiliny, Prešova, Nitry či Trnavy. "Predstavenia košického divadla už tradične rámcujú celý festival. Otvárací deň 1. júna si diváci vychutnajú inscenáciu Bolo raz jedno bábkové divadlo a záverečný festivalový deň to bude horúca novinka s názvom NIE!," spresnil.



Hlavnými hracími priestormi budú BDK, Divadlo Thália, Kasárne/Kulturpark a exteriéry v historickom centre Košíc. Diváci si tak jednotlivé podujatia a umelcov vychutnajú na Hlavnej ulici, na Dominikánskom námestí, pri Urbanovej veži či v Mestskom parku.



Na Virvare sa okrem iných predstavia aj žongléri z Cirkusu Mavakanza, stredovekí choduliari, ale aj živý strom Edo Drewo. Súčasťou tohto ročníka bude opäť festival flašinetárov. "Čarovné hracie skrinky s kľukou rozozvučia ulice Košíc od piatku (2. 6.) do nedele, a to na rôznych miestach historického centra. Súčasťou podujatia bude aj obľúbený Virvarland, Burza kníh a umelecké workshopy," doplnil Konečný.



Pripomenul, že organizátori na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov vybrané predstavenia Virvaru spoplatnili. Zdôvodnil to kompenzáciou straty dlhoročného hlavného partnera festivalu. Spoplatnených bude päť podujatí. Tohtoročný festival sa podľa BDK môže uskutočniť najmä vďaka podpore samospráv.



Kompletný program festivalu je zverejnený na webovej stránke divadla www.bdke.sk.