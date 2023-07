Na filmovom festivale Cinematik Piešťany budú aj slovenské dokumenty

Piešťany 24. júla (TASR) - Ani na nadchádzajúcom 18. ročníku Medzinárodného filmového festivalu (MFF) Cinematik Piešťany, ktorý sa začne 12. septembra, nebude chýbať obľúbená polnočná sekcia Za hranicou kultu a súťaž dokumentov Cinematik.doc. MFF ponúkne spolu viac ako stovku projekcií, diskusií, stretnutí s tvorcami a sprievodné akcie. Informoval o tom PR festivalu Peter Konečný.



"Festival tradične dáva priestor novým dokumentárnym filmom od domácich tvorcov v sekcii Cinematik.doc. Tento rok sa bude uchádzať o priazeň divákov a odbornej poroty osem titulov, pričom väčšinu z nich budú môcť návštevníci Cinematiku vidieť na veľkom plátne v slovenských či festivalových premiérach," uviedol.



Do sekcie je zaradený portrét scenáristu, režiséra, esejistu a básnika Eduarda Grečnera, ktorý pod názvom Pravda je to najdôležitejšie nakrútil Maroš Brázda. Michal Fulier a Jana Bučka Kovalčíková predstavia film Čo ste urobili Rusom?, ktorý sleduje humanitárne aktivity neziskovej organizácie Depaul na území vojnovej Ukrajiny. Ľubomír Ján Slivka vo filme Andy Warhol - Americký sen ponúka životopis slávneho umelca slovenského pôvodu. Chýbať v súťaži nebude ani film Jaroslava Vojteka Turnus, sledujúci osudy Slovákov cestujúcich za prácou do zahraničia, či úplná novinka Roberta Kirchhoffa Všetci ľudia budú bratia, skúmajúca osobnosť Alexandra Dubčeka a jeho presah do dnešných dní.



"Z celkom iného súdka je titul Šťastný človek. Soňa G. Lutherová v ňom sleduje tranzíciu ženy na muža v kontexte každodenného rodinného života. Súťažnú osmičku uzatvára Územie fantázie, v ktorom režisérka Paula Maľárová skúma, ako sa chápanie vojny v spoločnosti mení v období dlhotrvajúceho mieru. K pravidelným účastníkom súťaže Cinematik.doc patrí aj Pavol Barabáš. Tentoraz na festival prinesie film Veľký kaňon, ktorý je jeho osobnou spomienkou na vodáka Jožka Černého," doplnil Konečný.



V sekcii Za hranicou kultu: Kids Are Not Alright sa predstaví šesť filmov, ktoré skúmajú zdanlivo idylickú tému detstva z prekvapivých aj desivých uhlov pohľadu. Diváci uvidia hororový debut Huesera: Zberateľka kostí, ktorý natočila režisérka Michelle Garza Cervera, klasický film noir Noc lovca Charlesa Laughtona, Kommunioun Jacquesa Molitora a ďalšie snímky.