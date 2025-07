Na Folklórne slávnosti pod Poľanou odvezú návštevníkov FestBusy

Banská Bystrica 7. júla (TASR) - Autobusové spoje FestBusy vyrazia počas druhého júlového víkendu aj na 58. Folklórne slávnosti pod Poľanou (FSP) v Detve. V Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) bude premávať 112 takýchto spojov. TASR o tom informovala vedúca útvaru marketingu a komunikácie Integrovaného dopravného systému (IDS) BBSK Lenka Štepáneková.



Dodala, že návštevníkov prepravia v časoch, ktoré zodpovedajú začiatku a koncu hlavného festivalového programu. Cestovné je v cene bežného lístka regionálnej dopravy, v prípade, že má cestujúci zakúpený predplatný cestovný lístok v zóne konania festivalu, platí mu aj ten. V prípade Detvy je to zóna 300.



Predseda predstavenstva Organizátor IDS BBSK Radoslav Vavruš podotkol, že cestujúci si priamo u vodiča môžu kúpiť aj 24-hodinový lístok, takzvanú sieťovku. „Platí na cestovanie po celom Banskobystrickom kraji v autobusoch v systéme IDS BBSK. Cena takéhoto nezľavneného lístka je pri platbe v hotovosti 8,80 eura, pri platbe kartou 7,92 eura. Cena zľavneného 24-hodinového lístka je pri hotovostnej platbe 4,40 eura, pri platbe kartou 3,96 eura,“ doplnil. Spomenul, že seniori vo veku nad 70 rokov aj deti do šesť rokov majú dopravu v regionálnych autobusoch IDS BBSK zadarmo. Zľavnené cestovné majú podľa Štepánekovej deti od šesť do 18 rokov, seniori od 63 rokov a aj ďalšie kategórie podľa prepravného poriadku.



FestBusy v júli vyrazia aj na medzinárodný Novohradský folklórny festival v Lučenci. V auguste to bude na Hontiansku parádu do Hrušova, Kremnické gagy, ako aj na Dni sv. Huberta vo Svätom Antone. Zjednodušené cestovné poriadky FestBusov pre jednotlivé festivaly sú zverejnené na webovej stránke IDS BBSK.



Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve sa budú konať od 10. do 13. júla. Počas celého festivalu budú scénické programy v amfiteátri. Zachovaná ostáva i scéna v stravovacom areáli, kde budú hudobno-tanečné spevácke programy a ľudové zábavy. Súčasťou FSP budú aj tradičné sprievodné podujatia.