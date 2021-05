Na frekventovanej križovatke v Prešove funguje svetelná signalizácia

Prešov 20. mája (TASR) – V Prešove opäť funguje dopravná signalizácia na frekventovanej križovatke ulíc Levočská – Volgogradská – Marka Čulena. Na mieste, kde došlo v piatok (14. 5.) k dopravnej nehode, následkom ktorej bola znefunkčnená dopravná signalizácia, bol nainštalovaný nový stožiar. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.



K poškodeniu došlo pri náraze osobného auta do stožiara, ktorý sa zlomil v dolnej časti na úrovni chodníka. Poruchová služba na mieste vykonala všetky potrebné úkony, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia alebo života osôb elektrickým zariadením.



"Do opätovného spustenia cestnej dopravnej signalizácie bola intenzita cestnej premávky na uvedenej križovatke monitorovaná dopravnou políciou," povedal Tomek.



Vodiči v Prešove musia rátať s niekoľkotýždňovým obmedzením, ktoré sa týka ulice K Surdoku. Tá je do 13. júna čiastočne uzavretá.



"Dôvodom uzávierky sú výkopové práce súvisiace s uložením kanalizačnej prípojky v mieste križovatky Duklianskej ulice a ulice K Surdoku," vysvetlil Tomek.



Obmedzenia sa od štvrtka dotkli aj linky MHD číslo 41, ktorá dočasne neobsluhuje zastávku K Surdoku v smere do centra mesta. Cestujúci nebudú môcť túto zastávku využívať približne dva týždne.