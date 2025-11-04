< sekcia Regióny
Na frekventovanom úseku cesty I/59 pri Bielom Potoku otvoria nový most
Most je súčasťou nadnárodnej cesty prvej triedy I/59 európskeho významu E77 v smere sever - juh na dopravne vyťaženom úseku medzi Donovalmi a Ružomberkom.
Autor TASR
Ružomberok 4. novembra (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) v stredu (5. 11.) otvorí nový most ponad rieku Revúca na frekventovanom úseku cesty I/59 medzi ružomberskou mestskou časťou Biely Potok a osadou Podsuchá. Ako TASR v utorok informoval hovorca SSC Lukáš Trepáč, nový mostný objekt výrazne prispeje k plynulosti a bezpečnosti dopravy.
Most je súčasťou nadnárodnej cesty prvej triedy I/59 európskeho významu E77 v smere sever - juh na dopravne vyťaženom úseku medzi Donovalmi a Ružomberkom. „Výstavba nového mostného objektu s predopnutou železobetónovou monolitickou konštrukciou hrubou 0,5 metra trvala sedem mesiacov. Celková dĺžka úpravy bola 24 metrov a plocha nosnej konštrukcie 280 štvorcových metrov,“ priblížil Trepáč.
Dodal, že pôvodný most, ktorý bol v havarijnom stavebno-technickom stave, bolo treba úplne zbúrať a postaviť nové premostenie. Materiál z búrania bol prevezený do recyklačného dvora, kde bola oddelená oceľový výstuž, betón a kameň bol podrvený na betónový recyklát a oceľ bola odovzdaná do zberných surovín. Asfaltový materiál z frézovania bol recyklovaný a znovu použitý.
„V súlade s projektovou dokumentáciou bola 21. októbra vykonaná statická zaťažovacia skúška nového premostenia, ktorá potvrdila jeho plnú funkčnosť a bezpečnosť,“ doplnil hovorca s tým, že celkové náklady výstavby nového mosta sú vo výške 1,52 milióna eur s DPH.
