Na futbalovom ihrisku v Snine inštalujú automatické zavlažovanie

Snina 29. septembra (TASR) – Na futbalovom ihrisku MFK Snina začali v uplynulých dňoch inštalovať automatické zavlažovanie. "Celý systém bude riadený riadiacou jednotkou aj s možnosťou vzdialeného ovládania cez smartfón, v prípade zrážok systém odstaví dažďový senzor," informovala na stránke mesta Miroslava Špitaliková z oddelenia strategického rozvoja sninského mestského úradu.



Rovnomerné zavlažovanie trávnatej plochy má zabezpečiť 30 výsuvných postrekovačov rozmiestnených do štvorcového sponu. "Jednotlivé postrekovače na seba budú dostrekovať, čo bude znižovať riziko vzniku suchých, nedovlažených miest aj v prípade veterného počasia," priblížila Špitaliková s tým, že zdrojom vody bude nádrž, do ktorej bude vodu z jestvujúcej studne prečerpávať čerpadlo.



Ako vyplýva zo zmluvy so zhotoviteľom, náklady na projekt automatického zavlažovania futbalového ihriska predstavujú sumu takmer 19.000 eur.