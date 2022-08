Na futbalovom štadióne v Martine stavajú dve kryté tribúny

Martin 8. augusta (TASR) - Mesto Martin začalo na futbalovom štadióne v multišportovom areáli Pltníky stavať dve kryté tribúny. Podľa hovorkyne mesta Jany Kopeckej tak napĺňa podmienku Slovenského futbalového zväzu (SFZ), aby sa na štadióne mohli hrať súťažné zápasy. Doplnila, že tribúny by mali odovzdať do užívania na konci augusta.



"Na východnej strane štadióna sa začali stavať dve tribúny so štyrmi radmi pre divákov, s prístupom k sedadlám z oboch strán cez schodisko. Ich výstavba zabezpečí kapacitu 260 miest na sedenie," uviedla hovorkyňa.



"Verím, že vďaka novým tribúnam budú môcť futbalisti na štadióne plnohodnotne trénovať, usporiadať zápasy aj s účasťou verejnosti a nebudú musieť hrať zápasy v okolitých obciach," povedal primátor Martina Ján Danko.



Výstavba tribún je financovaná z dotácie SFZ z projektu EURÁ z EURA sumou 20.000 eur a sumu 86.663 eur dofinancovalo mesto Martin, dodala Kopecká.