< sekcia Regióny
Na futbalovom štadióne v Turej Lúke je súťaž vo škvarení oškvarkov
Autor TASR
Myjava 11. apríla (TASR) - V areáli futbalového štadióna v myjavskej mestskej časti Turá Lúka sa koná počas soboty súťaž vo škvarení oškvarkov. Jej začiatok bol naplánovaný na 10.00 h. Tento rok sa do súťaže zapojilo päť tímov.
„Každý tím má svoje špecifikum. V jednom sa nachádza slovensko-srbský pár, máme tu však aj dva tradičné tímy, ktoré zastupujú kopaničiarsko-záhorácke recepty,“ povedala spoluorganizátorka podujatia Zuzana Mokošová.
Ďalšie tímy reprezentujú oblasť stredného Slovenska a Trnavy. „Jeden z tímov je držiteľom rekordu vo vyrobení najdlhšej tlačenky na Slovensku, ktorá mala 21 metrov,“ doplnila.
Do druhého ročníka súťaže sa mohli záujemcovia prihlasovať do štvrtka (9. 4.). Organizátori zabezpečujú drevo a misky. Súťažiaci si mali priniesť suroviny, kotlík, poháre na masť.
Vyhodnotenie súťaže a následná degustácia oškvarkov bolo naplánované na približne 13.00 h. Okrem degustácie oškvarkov sú pre návštevníkov podujatia pripravené aj grilované špeciality.
