Na Gagarinovej budú do nedele opravovať cestu, rátajte s obmedzeniami

Bratislava 22. októbra (TASR) - Na Gagarinovej ulici v bratislavskom Ružinove budú od piatka do nedele (24. 10.) opravovať cestu. Upozorňuje na to bratislavský magistrát, ktorý vodičov upozorňuje na dočasné zníženie počtu jazdných pruhov.



"Počas prác dôjde na tomto úseku k oprave rozbitého poľa zastávky Hraničná v smere do mesta a vyjazdených koľají na ceste," spresnila samospráva s tým, že po víkende dôjde k zníženiu dopravných obmedzení.



Obmedzené zostane zastávkové pole, ktoré budú musieť autobusy obísť vo vedľajšom jazdnom pruhu. Mesto preto žiada vodičov o zvýšenú opatrnosť a ohľaduplnosť v tomto úseku. "Pre opravu zastávkového poľa bude zastávka mestskej hromadnej dopravy (MHD) Hraničná o pár metrov presunutá v smere jazdy," spresnil magistrát. Prevádzka MHD nebude prácami obmedzená, rovnako ani pohyb osôb po chodníku.