Na Gagarinovej ulici začali s vyznačovaním trvalých bus pruhov

Bratislava 18. augusta (TASR) - V týchto dňoch v rámci prác na rekonštrukcii Gagarinovej ulice v Bratislave začali s vyznačovaním trvalých vyhradených jazdných pruhov pre verejnú dopravu, tzv. bus pruhov. Vyznačovať ich budú počas noci medzi 22.00 a 05.00 h. Práce sú rozdelené do viacerých etáp tak, aby mali čo najnižší vplyv na dopravu. Hlavné mesto o tom informovalo na sociálnej sieti.



Mesto na tejto ulici bus pruhy zaviedlo ešte na začiatku roka 2019. Chcelo tak na tomto frekventovanom úseku zabrániť kolapsu dopravy pri rozsiahlych dopravných uzáverách. "V priebehu rokov sa nám potvrdilo, že tieto pruhy značne zrýchľujú mestskú hromadnú dopravu a zároveň ju robia bezpečnejšou, keďže v samostatnom pruhu dochádza k menšiemu množstvu kolíznych situácií s inými vozidlami," uviedla samospráva.



Ďalej priblížila, že podľa dátových meraní, ktoré sa na Gagarinovej ulici robili, sa v časoch špičky prepraví autobusmi a trolejbusmi štyri- až päťkrát viac ľudí, ako v tom čase prejde v autách. Na meranom úseku v smere von z hlavného mesta v čase poobednej špičky sa podarilo znížiť čas prejazdu autobusov v priemere o šesť minút oproti pôvodnému času.



Spustením diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 sa množstvo vozidiel, ktoré vchádzajú do Bratislavy po Gagarinovej, znížilo o 30 percent. "Bus pruhmi teda na základe dát väčšine ľudí v tejto lokalite zrýchľujeme a zlepšujeme cestovanie, dochádzanie do práce alebo do školy," deklaruje mesto.