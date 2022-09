Gastro konferencia Prešovského kraja bola o lokálnosti i sezónnosti

Hniezdne 23. septembra (TASR) - Témou sezónnosť - lokálnosť - udržateľnosť v gastronómii sa zaoberali aktéri sektorovej konferencie, ktorú zorganizoval Prešovský samosprávny kraj (PSK) tento týždeň v obci Hniezdne neďaleko Starej Ľubovne. "Netradičná konferencia hostila opäť nielen odborníkov, ale aj žiakov z gastronomických škôl a lokálnych výrobcov," uviedla hovorkyňa PSK Lea Heilová.



Konferencia sa konala v rámci Národného projektu Zlepšenia stredného odborného školstva v Prešovskom kraji. Išlo o interaktívne podujatie štylizované ako "ranná šou", kde sa prelínala panelová diskusia odborníkov s komentovaným varením šéfkuchára Jaroslava Bachledu. Na podujatí sa predstavilo aj šesť školských tímov z Prešovského a Žilinského kraja, ktoré si zmerali sily vo varení mäsitého a bezmäsitého jedla pod dohľadom skúsených šéfkuchárov. "Podmienkou bolo, aby do svojich pokrmov zakomponovali surovinu z tzv. mystery boxu," priblížila Heilová.



V panelovej diskusii vystúpili odborníci z gastronomického odvetvia, ktorí sa venovali udržateľnosti nielen v prevádzkach, ale aj na školách, legislatíve, obsahu vzdelávania, výberu partnerov na spoluprácu či skúsenostiam z praxe. Súčasťou konferencie bola prezentácia regionálnych producentov zo Spiša, ktorí predstavili svoje remeselné výrobky.



"Keď sa spoja školy, prevádzky a lokálni producenti, tak sa dá variť nielen kvalitne, chutne a atraktívne, ale do gastronómie sa dá vniesť aj lokálnosť, sezónnosť a udržateľnosť. Presne toto by sme chceli pretaviť do vzdelávania na našich stredných školách s gastronomickým zameraním. Len úzkou spoluprácou všetkých týchto troch subjektov sa nám podarí dosiahnuť želaný výsledok," zhodnotil predseda PSK Milan Majerský.



V poradí štvrtá sektorová konferencia na tému 3D tlač sa uskutoční v stredu 28. septembra v Poprade. Jej súčasťou bude prezentácia najmodernejších 3D tlačiarní, 3D skenerov a prístrojov na tvarovanie plastov.