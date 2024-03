Na Gemeri boli volebné miestnosti otvorené včas a bez problémov

Rimavská Sobota/Revúca/Rožňava 23. marca (TASR) - V okresoch regiónu Gemer boli v sobotu otvorené všetky volebné miestnosti včas, priebeh prvého kola prezidentských volieb je zatiaľ bezproblémový. Pre TASR to potvrdili predsedovia jednotlivých okresných volebných komisií.



"Nezaznamenali sme nič, čo by bránilo otvoreniu volebných miestností. Všetkých 88 volebných okrskov bolo otvorených načas a voľby prebiehajú bez akýchkoľvek komplikácií," priblížila pre TASR predsedníčka okresnej volebnej komisie v Rožňave Beáta Beke.



Volebné miestnosti boli včas otvorené aj v okresoch Rimavská Sobota a Revúca, ktoré zastrešuje jedna okresná volebná komisia. V okrese Rimavská Sobota je pre sobotné voľby zriadených 151 volebných okrskov, v Revúckom okrese 66. "Voľby prebiehajú bez problémov, zatiaľ nám nebol hlásený žiaden podnet, ktorý by sme museli riešiť," uviedol predseda okresnej volebnej komisie v Rimavskej Sobote Mikuláš Csirmáz.



Aktuálne prezidentské voľby sú v poradí šieste priame voľby prezidenta v ére samostatného Slovenska. Voliči si novú hlavu štátu vyberajú spomedzi deviatich kandidátov, volebné miestnosti budú v sobotu otvorené do 22.00 h. Prípadné druhé kolo volieb bude v sobotu 6. apríla.